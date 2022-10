La primera jornada de proyecciones de la cuarta edición de MajorDocs presenta cuatro documentales que se podrán ver este miércoles por la tarde en CineCiutat.

El caso real del periodista que se infiltró en uno de los gobiernos más represivos de Guatemala es una de las protagonistas de esta primera jornada. El silencio del topo es la historia de Elías Barahona, más conocido como el topo, quien logró infiltrarse en el Gobierno del general Lucas García y salvar la vida de decenas de personas. La cineasta Anaïs Taracena reconstruye su historia a partir del testimonio del propio Barahona, fallecido en 2014, y consigue un documental que "burla las convenciones del cine militante y de investigación para dar paso a una narrativa atravesada por la complicidad e intimidad que emana del encuentro entre Taracena y El Topo", en palabras de María Campaña, programadora del festival.

Además de El silencio del topo, este miércoles llegan a las pantallas de CineCiutat otros tres documentales: Ardenza, We, students y A night of knowing nothing. En Ardenza la cineasta Daniela de Felice se autorretrata a través de sus acuarelas y archivos personales. El documental nos sitúa en la Italia de principios de los años 90 para bucear en los primeros amores y en el surgimiento de la pasión política de la directora, durante el ascenso de Berlusconi y las manifestaciones antiglobalización de finales de siglo XX.

Por su parte, el cineasta Rafiki Fariala explica en We, students! cómo es la vida de los estudiantes en la República Centroafricana, una sociedad destrozada en la que los jóvenes siguen soñando con un futuro mejor para su país. A través de las historias personales de sus amigos, Fariala consigue no sólo retratar las esperanzas y retos de su generación sino promover la reflexión a partir de ellos. También lo hace A night of knowing nothing, la película de la cineasta Payal Kapadia que es, junto con We, students!, una de las óperas primas que incluye la programación de MajorDocs. Según Cíntia Gil, programadora del festival, A night of knowing nothing es una película a la vez sensual y urgente entre el amor de la juventud y la acción directa que transforma el mundo".