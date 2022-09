Vanessa Moreno: «El jazz, las armonías y la melodía son la libertad»

La cantante brasileña Vanessa Moreno actuará el próximo 2 de octubre en el Teatre Municipal Xesc Forteza de Palma, acompañada por el compositor e instrumentista Jurandir Santana, compatriota suyo. La artista, que ha participado en diferentes festivales de la geografía española durante este verano, entiende la música como un juego de niños que permite explorar el interior de los intérpretes.

¿Qué ha preparado para el concierto de Palma?

En el concierto vamos a hacer algunas canciones brasileñas de músicos muy conocidos, como Gilberto Gil. Algunos de ellos son influencias muy grandes. Este encuentro con Jurandir Santana es algo muy grande para mí, porque tiene una manera muy peculiar de tocar la guitarra, es muy rítmico y me gusta mucho cuando alguien tiene esa forma percusiva de tocar.

Suele hacer duetos, ¿qué le gusta de compartir escenario?

Las dos personas tienen libertad para explorar lo máximo de su interior, tienen más esperas, más silencios, más posibilidad de jugar con ellos, uno con otro y el oído tiene que estar más atento, los dos en estado de presencia muy intensa.

¿Qué le ha supuesto trabajar con músicos consagrados como Gilberto Gil, Mônica Salmaso y Rosa Passos?

Un aprendizaje muy grande, porque con muchos de estos músicos no creía que tendría la oportunidad de trabajar. A muchos los he escuchado para hacer lo que hago hoy. También tengo la oportunidad de preguntarles, conocer su trayectoria… Son muchas experiencias.

Tiene ya varios discos en el mercado, ¿cómo ha sido la evolución?

En el primer disco no teníamos internet y la divulgación de la música no tenía esta oportunidad. Con el último, internet fue algo muy bueno porque llegó a más gente. Y la experiencia, tocar con personas, diferentes ritmos, estilos de música, siempre tiene un bagaje que acrecenta mucho.

¿Y musicalmente?

Para mí la música es libre, libertad, es un juego de niños, es movimiento, es vida.

¿Cómo acogen la música brasileña en España?

Es muy lindo, como un gran abrazo, todo es muy cálido con la música brasileña, con los compositores... Toda la gente está muy atenta y el público es muy receptivo.

¿Le condiciona que el público espere determinados temas conocidos de la música brasileña?

En algunos conciertos conectas más con ciertas personas. Me gusta dejar el repertorio abierto para ver cómo la gente reacciona. El jazz, las armonías y la melodía son la libertad. La música brasileña tiene muchos ritmos, mucha cosa que no conocemos.

Brasil afronta unas elecciones decisivas en pocas semanas. ¿Cómo lo viven en su país?

Es un momento muy tenso porque Jair Bolsonaro no es una buena persona y no está haciendo cosas buenas para nuestro país. Algunas personas ven una polaridad entre Bolsonaro y Lula da Silva y la tercera vía… Es muy peligroso porque Bolsonaro tiene muchas posibilidades de manipular la segunda vuelta. Las personas que trabajan con arte intentan mostrar la importancia de votar a Lula para que Bolsonaro no tenga esa oportunidad en una segunda vuelta.