Walter Salas-Humara, líder de The Silos: «Soy un viejecito que se olvida de todo menos de sus canciones»

La Sala Es Gremi es la primera parada de la gira española de The Silos, la banda que Walter Salas-Humara cofundó en el Nueva York postpunk de los años 80 y que llegó a lo más alto gracias a un disco, Cuba, cuyas canciones reinterpretarán este jueves, a partir de las 20 horas, en la citada sala palmesana del Polígono Son Castelló.

«Cuba, disco que publicamos hace 35 años y que ha sido reeditado por el sello bilbaíno Hanky Panky en formato de doble LP, ha sido el más importante en la carrera de los Silos, el que tuvo más marcha, el que nos permitió salir de la zona de Nueva York, viajar por todo Estados Unidos, y darnos a conocer en otros países, ya que se difundió a nivel internacional», señala el músico neoyorquino de ascendencia cubana.

Tras militar en una banda llamada The Vulgar Boatmen, formada en 1982 en Gainesville (Florida), Salas-Humara se instaló en Nueva York para montar, en 1985, The Silos, banda considerada de culto en la escena rockera. «Nuestro primer álbum [About Her Steps] fue como una escuela. Con él aprendí a escribir canciones y a grabar con un equipo muy básico. Cuba, en cambio, fue un trabajo mucho más profesional que se creó estando ya en Nueva York y con un estudio de 24 pistas», recuerda.

Siempre interesado en crecer como artista, sus canciones se basan en historias reales, en pequeños detalles e incidentes del día a día y no en abstracciones internas sobre dudas y ansiedad. «Cuando empecé en esto la composición era como un milagro, esperando que algo bajara del cielo; me interesaba más el arte y las palabras eran muy poéticas. Las canciones tenían como una historia pero nunca era completa. Hasta que llegó un punto en el que me interesé por eso, por contar una historia completa, más emocional y literal. Para mí, la novela es más compleja que la poesía», afirma.

Su relación con el público, con el oyente, también ha evolucionado. «Hay canciones en las que puedes encontrar una ventana a mi corazón, y otras en las que tendrás que trabajar un poco más», comenta.

En Es Gremi, Salas-Humara estará acompañado por el bajista mallorquín Ángel Cubero (miembro de L.A. y Vancouvers), el batería Konrad Meissner y el guitarrista José Reyes. «La familia de The Silos cuenta con más de 50 músicos repartidos por todo el mundo, en España, Alemania, Estados Unidos... ¿Qué hace falta para ser un Silos? Ser un buen músico, una buena persona, y tener actitud y ser auténtico en tu estilo. A veces cuesta encontrar a alguien así, pero tengo mucha experiencia», aclara con una sonrisa.

«Creo que Biden también tiene actitud. Espero que haga bien su trabajo y sea honesto y transparente», responde al ser preguntado por su presidente.

Sobre sus anteriores visitas a Mallorca, pocos recuerdos: «Soy un viejecito que se olvida de todo menos de sus canciones», confiesa entre risas.