Ramon Farran: «Mi sangre es negra»

De una sierra, la madrileña, a otra, la Tramuntana; de Valdemanco a Sóller. ¿Por qué ha decidido volver a Mallorca?

Porque para mí es importante estar cerca de mi familia, de mis raíces. En Mallorca hice el servicio militar, me casé, viví muchos años… Sentía que tenía que volver a mi casa… y aquí estoy, desde el pasado mes de octubre.

¿Cuándo descubrió esta isla?

Con 16 años, un día que fui a tocar al hotel Formentor. El nuevo director, de la familia Buades, vino a Barcelona a buscar un grupo de música porque ese año estrenaban El club de los poetas, un espacio que estaba a cinco minutos andando del hotel. Acababa de llegar de Estados Unidos y monté el mejor grupo que podía hacer: Ricardo Roda al saxo, Tete Montoliu al piano, su mujer Pilar Morales como cantante, un contrabajista y yo a la batería. El día en que estrenamos ese local en Formentor me enamoré de Mallorca, una isla que ya conocía, porque antes ya había venido a tocar con mi padre, que tenía una gran orquesta. Ese día decidí quedarme a vivir aquí.

El edificio en el que se ha instalado, Can Farran, en el centro de Sóller, será escenario de futuros conciertos, íntimos, de pequeño formato.

La vida es complicada y cuando trabajas con administraciones, todavía más. Con la edad que tengo me merezco hacer lo que quiera, así que haré esos conciertos en mi casa, para mis amigos, unos conciertos de petit comité. La música, en las distancias cortas, se saborea mejor, y aun más con una buena copa de vino o un buen champán.

Veo que la partitura colocada sobre su piano es la de una pieza titulada ‘Dreams’. ¿Con qué sueña Ramon Farran?

Con tener cerca a mis nietos, a mis hijas. De momento soy muy feliz aquí. He encontrado la casa que quería, grande, con las puertas abiertas para mis amigos.

Desde sus ventanas se ve la Serra d’Alfàbia. ¿La naturaleza le potencia el ingenio?

Sí. Nosotros somos naturaleza, vulnerables como una flor, como un naranjo o un olivo. A la naturaleza hay que respetarla y amarla, y yo la quiero mucho.

¿Los mallorquines respetamos la naturaleza?

Cuando compré esta casa, que pertenecía a una familia importante, de esas que en su día se fueron a Francia en busca de fortuna, y que la hicieron, una señora me dijo: «No sabe lo contenta que estoy de que no sea alemán». Creo que Mallorca está demasiado poblada, y hay que ir con cuidado con esto, porque llegará un momento en el que no habrá mallorquines, porque ya no podrán vivir aquí.

La pandemia nos descubrió muchas cosas, en su caso, nuevos territorios sonoros.

Viviendo en el centro de Madrid me preocupé mucho, al ver que la gente no respetaba nada, que no se creían que esto de la pandemia era importante. Era un horror. La gente moría porque no iban protegidos. Así que yo me escondí en mi casa. Cuando me dejaron, porque uno no se podía mover de Madrid, me escapé a la montaña, en busca de más espacio, paz y seguridad. Allí continué con un trabajo que había empezado en Madrid, y cuando me di cuenta esas composiciones habían cambiado, respecto al principio. Se veía en ellas la naturaleza, su belleza, el agradecimiento que le tengo.

El resultado de este trabajo se podrá escuchar este sábado, a partir de las 21.00 horas, en el Auditori d’Alcúdia. ¿Qué es ‘Electrolive’?

Es un experimento, como todos los que he hecho en mi vida. Siempre he sido muy precursor con la tecnología. Cuando a finales de los 60 llegaron a España nuevos instrumentos electrónicos me llamaban para que los probara. Siempre me han interesado las cosas nuevas. Cuando salieron los sintetizadores hubo músicos que dijeron que esos instrumentos iban contra ellos, que les quitarían el trabajo. Yo siempre lo negaba, porque si tu dominas el instrumento siempre te impondrás. Y así ha sucedido, han surgido nuevos sonidos, nuevas fórmulas, como el programa de grabación musical Ableton, con el que no dejo de experimentar. El de Alcúdia será un concierto de música sensorial, íntima, expresiva. Es una música que induce a la relajación, algo importante en los tiempos que vivimos, marcados por el estrés, por las ganas de llegar antes. Creo que puede ser un concierto muy positivo para el cuerpo humano.