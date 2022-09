"Si vull estar emprenyat, vaig a Mallorca per veure fins a quin punt som capaços de destruir-ho tot". El genial artista Miquel Barceló es torna a mostrar molt crític amb l'illa on viu i fa feina.

Això, dins el HEY Festival de Segòvia, on ha atès un equip d'IB3 Notícies pic.twitter.com/JeMYuCgnEi