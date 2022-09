El festival Ciclop llena los aforos de sus espectáculos de circo y música

La séptima edición del festival Ciclop ha logrado una buena respuesta del público y aforos completos en casi todos sus espectáculos de circo y música diseminados por distintos escenarios en Sineu, según informaron ayer fuentes de la organización. Hoy continúa esta propuesta escénica que cuenta con artistas de Dinamarca como invitados.

Las compañías danesas The Amazing Other y Glimt fueron las encargadas de abrir el festival el viernes por la noche. La primera presentó un espectáculo de teatro y circo, The low life, con números aéreos e interacción con el público. Ayer volvieron a participar en Ciclop con Like lichen on a wall.

Con Sisyphus Ascending, Glimt reinterpretó de forma poética el mito de Sísifo, que en esta versión de circo moderno va trajeado y hace una demostración de equilibrio y fuerza dentro de una oficina.

El festival Ciclop ofrece estos días espectáculos para diferentes edades, algunos de ellos gratuitos.

La carpa del Circ Bover acogió la actuación del menorquín Leonmanso, al que acompañó Diego Ingold, creando imágenes en directo.

La compañía mallorquina Manipulats ofreció ayer por la mañana Tèntol, espectáculo circense para familias.

Planeta Trampolí mezcló las piruetas en cama elástica con bailes urbanos en Back 2 classics, que se pudo ver en la plaza del Fossar.

Las propuestas de Ciclop continuaron ayer por la tarde y noche con las compañías Location X, Las Primas de Bárbara, Moviments y los Dimonis de sa Cova des Fossar, que tenían previsto un correfoc. Hoy se presentará La nit canalla, una pieza teatral creada por jóvenes durante la anterior noche.