Nit de l'Art: Palma respira arte contemporáneo

La Nit de l’Art consiguió ayer recuperar el pulso de hace tres años y llenar de gente el centro de Palma, que respiró arte contemporáneo, no solo en las galerías y museos que se habían sumado oficialmente a esta convocatoria, sino en muchos sitios más y en la propia calle.

«Debe de haber algo, porque este gentío no es normal», comentaba una señora al pasar por la plaza Major a eso de las ocho de la tarde. Aunque ella no lo supiera, hacía dos horas que había comenzado la 26 edición de la Nit de l’Art, iniciativa organizada por la asociación de galeristas Art Palma Contemporani, en la que este año participan trece galerías y siete espacios institucionales, además de la versión off de la noche y «que ayuda a que la ciudad tenga este ambiente festivo y único». Al menos así lo valoró Fran Reus, presidente de la asociación organizadora. Ayer, ya avanzada la velada, permanecía en su galería, pero con los deberes hechos. Haber alargado el programa de la Nit a varios días y participar en las visitas guiadas le habían permitido ver todas las exposiciones antes, a falta de la de Maior Pollença, cita que tenía prevista para hoy. «La ciudad está a tope, recuperando la normalidad, la presencialidad al cien por cien y eso es lo importante, recuperar el arte para la ciudadanía», afirmó.

Miles de personas se pasearon por Palma y a centenares no les importó hacer cola para entrar en el Caixaforum o en el Casal Solleric. Allí, además de contemplar arte contemporáneo, muchos pudieron ver la performance de Lluís Garau, en una sala que se quedó pequeña para albergar a todos los que querían saber qué era La carn, ese espectáculo de danza no apto para menores de 18 años.

Entre quienes pasearon por la ciudad, de galería en galería, se encontraba Inma Prieto, la directora del Museu Es Baluard. Pese a que no había completado el recorrido, se aventuró a decir de esta Nit de l’Art que «la convocatoria es un éxito», en vista de la afluencia de gente. Valoró que las galerías mostraran cada una su línea estética diferente y que hubiera «artistas del territorio, que también es importante, en estas citas hay que apoyar a los artistas propios», añadió. En Es Baluard, comentó, centro que fue visitado por «mucha gente», tan solo se había limitado la visita a grupos de diez personas cada vez en la exposición de Albert Pinya y Català Roig, «por precaución», debido a la fragilidad del material exhibido.

Muy cerca de allí, la calle Sant Feliu atraía a muchísima gente (con gran presencia de ciudadanos extranjeros) ya que todas las galerías permanecían abiertas. Allí, Kewenig fue uno de los puntos de peregrinación. «Aquí vi una exposición muy chula el año pasado», comentaba una joven a su amiga justo antes de entrar a ver las cerámicas de Sandra Vásquez de la Horra.

En la plaza del Mercat, doce artistas visuales de diferentes países mostraban sus obras. La exposición colectiva estaba comisariada por Álex Ceball, quien se convirtió en guía del alcalde de Palma, José Hila, que recorrió galerías y espacios públicos como este, cedido por el Ayuntamiento. Hila se interesó por el trabajo que allí se exponía, pro no fue el único, Más de uno preguntaba sobre el proceso de creación, a lo que los artistas respondían con mucha amabilidad, por algo era su Nit de l’Art al Carrer. También la plaza Major se convirtió en una galería al aire libre con cuadros, dibujos y alguna instalación.

La Costa de’n Brossa contó además con un DJ que ambientó esta céntrica calle, también muy llena de gente que curioseaba entre lo que los comercios exponían.

Hasta tres galerías abrieron puertas ayer en la calle Sant Jaume. La Bibi Gallery se estrenó con éxito en la Nit de l’Art, en la que mostró las piezas de los nórdicos Grönlund y Nisunen, que despertaron la curiosidad de quienes entraban. Pep Llabrés Art Contemporani, con las coloridas y geométricas obras de David Magán, y la Galeria Xavier Fiol, con las esculturas con forma de grandes gotas de Santiago Villanueva completaban el recorrido en Sant Jaume.

Aba Art Lab, Baró, Galeria Horrach Moyà, Pelaires, L21 Gallery, Galeria Fermay, La Misericòrdia, la Fundació Miró Mallorca, el Museu Fundacion Juan March y el Centre de Cultura Sa Nostra formaron parte también de esta exitosa Nit de l’Art en Palma.