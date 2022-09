Alba Suau:« El Mallorca Art Award promueve la isla por la escena artística existente»

Desde pequeña creció rodeada de arte. En casa la actividad que más le divertía era pintar con sus padres. «Recuerdo pintar con mi madre nuestras propias versiones de cuadros de Sean Scully», relata Alba Suau, ganadora del Mallorca International Art Award (MiAA) en la categoría de menos de 35 años.

El MiAA, impulsado por la galerista, comisaria y gestora cultural Mercedes Estarellas, el colectivo Art Club 15 y la compañía alemana Appel Nowitzki, tiene como objetivo apoyar y promocionar el trabajo de artistas mallorquines que residan en Mallorca o tengan vínculos con la isla. Los artistas participantes han sido seleccionados mediante un jurado compuesto por profesionales del sector. Más allá del premio económico, los ganadores presentan su obra individualmente en el Museu de Mallorca, y posteriormente en Alemania, en el Tor Art Space de Frankfurt.

«El premio MiAA me permite algo que pienso que es muy bonito, que es que sea Mallorca el primer lugar donde enseñe los cuadros que he estado realizando estos últimos meses en el extranjero. Es muy importante que aparezcan iniciativas como esta, donde se promueve Mallorca no solo por ser un destino turístico, sino por la escena artística existente en la isla», comenta la artista.

Suau ya participó en la Nit de l’Art de 2020 con su solo show Dentro en la Galeria Kaplan Projects. En la Nit de l’Art de este año mostrará la obra pictórica que ha estado realizando en tres lugares diferentes: Bélgica, Estados Unidos e Islandia. Estos trabajos tienen en común el tratarse de ejercicios de traducción sobre su experiencia en estos lugares. Son ejercicios de traducir sin palabras. Un ejemplo de ello sería la traducción de la sonoridad de su taller en Estados Unidos que justamente se encontraba ubicado encima de un taller de tenis, así que mientras la artista trabajaba, le resonaban los golpes de la pelota, los movimientos del cuerpo, los sonidos del cansancio y del esfuerzo.

En la actualidad está cursando un Máster de Pintura en La Cambre, Bruselas, donde se enfoca en la experimentación de la materialidad de la pintura. «Bruselas es una ciudad increíblemente activa culturalmente y su situación geográfica la convierte en una zona muy estratégica», subraya. Entre sus referentes se encuentran Liz Larner, James Hyde, Ann Veronica Janssens y Andreas Eriksson.

La idea de generación es una de las más resbaladizas del campo del arte. Los límites son imprecisos. La última generación lo tiene claro: el término está obsoleto. «Sobre eso no puedo generalizar, ya que en mi círculo artístico cada recorrido resulta diferente. Desde mi experiencia, puedo decir que encontré mucho apoyo desde el principio con espacios como TACA y después con la galería Kaplan. Desde que empezamos a trabajar juntas, a pesar de que yo tenía solo 23 años, Mercedes Estarellas ha confiado en mi trabajo, hecho que no es tan común», señala Suau. Circunstancia que puede corresponderse con maneras de hacer donde el rango de edad pasa a un segundo plano.

En las universidades de Bellas Artes, las estudiantes superan el 76% y más del 69% de las personas que se gradúan son mujeres, pero sus obras en galerías y exposiciones no suponen ni una mínima parte. «Sí. El esfuerzo que tenemos que hacer nosotras no es comparable. El machismo lo vivimos cada día tanto durante nuestra educación como en el mercado laboral. ‘El que es bueno es bueno, y ya está’ no existe», explica la artista.

A Suau, la residencia Weil en Nueva York, que le proporcionó el anterior premio, le introdujo a profesionales del mundo del arte y la ciudad le permitió tener la oportunidad de trabajar con James Hyde y Diana Cooper, dos artistas que admira enormemente. «Ahora mis planes son seguir trabajando en Mallorca, desarrollar una red profesional similar en Bruselas después de mi máster y consolidar mi red en Nueva York».