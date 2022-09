El Festival de Teatro Visual de Sineu Ciclop 2022 recupera su programación habitual en su séptima edición que se celebrará desde mañana al domingo en diferentes escenarios de Sineu, en un año en el que Dinamarca ejerce como país invitado, con el objetivo de tejer vínculos entre compañías locales y otros países.

El Ciclop 2022 combinará espectáculos teatrales de artistas locales como Téntol, de la compañía mallorquina Manipulats, que presentará un espectáculo de circo para toda la familia o Bravura, de la compañía local Moviments, con un espectáculo de circo, teatro, videoproyección y animación.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sineu, también recupera La nit canalla, uno de sus espectáculos más populares que consiste en reunir durante la noche a una quincena de jóvenes de toda Mallorca con el objetivo de crear, con la guía de la compañía mallorquina Hermanas Picohueso, una pieza teatral que se presentará al día siguiente.

En esta ocasión, Dinamarca es el país invitado, y por ello en la programación participarán compañías danesas como The Amazing Other, que interpretará el espectáculo de circo The Low Life. El dúo formado por Eivind Øverland y Lalla la Cour también presentarán al público la pieza Like Lichen On A Wall, mientras que la compañía danesa GLiMT interpretará la obra Sisyphus ascending, sobre el mito griego de Sísifo.