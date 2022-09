Olmo Sard: «El concepto es abastecerse, diseñar y producir en la isla, con la idea de la circularidad»

Olmo Sard (1979) lleva desde los 20 años fuera de Mallorca. En el colegio aconsejaron a sus padres que en lugar de seguir con BUP y COU, pasase a la enseñanza secundaria de la ESO con la providencia de que en tercero descubriera una asignatura llamada taller de matemáticas en la que trabajaba con puzles, juegos como el Tangram y la geometría lo que le ayudó a desarrollar la capacidad visual para imaginar el espacio. De ahí pasó al bachillerato tecnológico, siguiendo un poco el consejo familiar de estudiar arquitectura, pero no le convenció. Descubrió en Barcelona la Escuela Superior de Diseño de Sabadell, que ofrecía Arte electrónico y diseño digital. Una de las profesoras descubrió su talento para el diseño industrial en lo que se involucró dos años más. Tras ello el destino le convirtió en padre y comenzó a trabajar. Muchos años después, su madre le sugirió que debería aprovechar sus créditos y encontró en la escuela Massana de Barcelona un ciclo formativo de grado superior en técnicas escultóricas. Durante el primer año realizó algunas piezas con la que participó en la Nit de L’Art de Campos y en el concurso de Binissalem y a partir de ahí ya no paró. «El arte siempre ha sido mi vocación. Recuerdo cuando me preguntaban en el colegio que quería ser de mayor, contestaba que pintor, con la gracia que entendían que quería pintar paredes, pero yo me refería a ser artista. Durante un tiempo tuve esa vocación bloqueada por los altibajos que conlleva ser artista observando a mis padres» explica.

Amparo Sard reflexiona en ‘Origen’ sobre el peso de ser artista y mujer Y añade; «la influencia de mis padres no tiene tanto que ver con lo artístico sino mucho que ver con la educación de la mirada y el gusto estético, el valor de lo antiguo, la patina del tiempo y el provocar una emoción, que no tiene porque ir vinculado forzosamente a la belleza». Los rompecabezas y puzles han tenido una gran influencia de manera inconsciente, está en lo imaginario de los referentes. «Me interesa el juego como proceso creativo. Que la mente domine el proceso, me bloquea y no lo disfruto. Me gusta jugar con la materia que tengo delante y las posibilidades que ofrece, y sobre todo la sorpresa y llegar a cosas que no habías pensado, algo que se basa en la mirada y la emoción. Eso te lleva a encontrar lo que estas buscando. Mis piezas son sencillas en su construcción pero el tipo de propuesta estética que hago es muy limpia cercana al minimalismo. Trabajo con el vacío, por lo tanto los espacios y las penumbras que se generan llevan el peso del resultado de la obra», subraya. El color de sus obras está pensado, aunque sea muy intuitivo conlleve cierta improvisación. A veces llenan toda la pieza para resaltar el volumen, otras solo pinto una cara de la pieza para crear un diálogo entre algo tan natural como el soporte en confrontación con algo tan sintético como los colores que usa. En otras ocasiones trabaja con el reflejo de la luz natural indirecta en el color en el que está pintada la escultura consiguiendo colorear la penumbra de la pieza. La meditación le ayuda para trabajar libre de prejuicios como cuando era niño, respaldada con su predisposición para las matemáticas. Los materiales naturales como la madera dominan su obra pero le fascina el tacto del hormigón, tocar un encofrado para poder hacer una forma, la temperatura que tiene el color natural, la patina que coge cuando se deja en el exterior, aunque conlleve una parte química. «El papel y el cartón tienen también cierta química. Los riesgos del metal no los disfruto, me gusta enfrentarme a la piedra o un tronco de madera con las manos y un cincel o una gubia y la calidez de estos materiales». ‘Patente de Corso’ abre la mirada ante los exilios forzosos La recta es su formato predominante que habla mucho del orden y de como el está estructurado como persona. «El ángulo recto me ofrece la posibilidad de crear diferentes capas y recovecos vacíos sobre los que adentrase como si fuesen espacios arquitectónicos. He trabajado la curva pero no es mi lenguaje natural». Desde luego crecer en el taller de sus padres, la pintora Mercedes Laguens y el escultor Alfons Sard, le ha influido mucho pero las influencias más presentes en su lenguaje son Oteiza y Chillida, el vacío y el ángulo recto. «Del grupo del minimalismo me siento identificado con Carl Andre y Donald Judd, pero el impacto mayor ha sido la exposición en el MACBA de Charlotte Posenenske, me ayudó a solucionar el proyecto final del ciclo de escultura al explorar el cartón como un material definitivo». Considera la observación del arte como un acto de meditación. «Depende del observador entrar en ese estado o no y también de cual es el objetivo de la obra y todos sus detalles. Espero que con las mías, el espectador pueda disfrutar de un momento meditativo de serenidad en la observación de las piezas y también sentimientos agradables, nunca busco golpear al observador» subraya. La narración de esta exposición tiene mucho que ver el estudio de arquitectos AULETS con su proyecto AMARAR, una iniciativa que pretende construir un tejido de comunidad en la isla alrededor de un proyecto de diseño y carpintería de KM 0, con el que ordenar la gestión de los bosques de la Serra de Tramuntana para su conservación y prevención de grandes de incendios como el sucedido el pasado julio de 2013 (duración de 18 días, quemando una superficie de 2.435 hectáreas). La idea conceptual es abastecerse en la isla, diseñar en la isla, producir en la isla. «Se devuelve un material de un sitio del que ha sido expulsado. No hemos podido producir todo el proyecto completo pero encontramos una solución con esa idea de la circularidad y de conciencia con el planeta aprovechando piezas no aptas para mobiliario de la Fusteria Galmes de Villafranca de Bonany. La mayoría de madera es de Mallorca y pinos de la Tramuntana. «Aparte de poder llevar a cabo esta exposición gracias al apoyo de todas las personas y entidades involucradas, estas piezas están ‘pringadas’ de las manos de mi padre que es un maestro magnífico». La Nit de l'Art 2022 se celebrará del 15 al 17 de septiembre en Palma