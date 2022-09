Una vez concluida la gala de los premios Emmy 2022, ya sabemos que 'The White Lotus', con 5 estatuillas, ha sido la gran triunfadora de la edición de 2022 de estos premios a las mejores obras de televisión. Además, 'Ted Lasso' ha revalidado su reinado en la comedia, mientras que 'Succession' se ha impuesto en la categoría de drama.

Te contamos dónde puedes ver todas las series, películas y programas que han resultado galardonadas en la ceremonia llevada a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

Dónde verlo

Las plataformas televisivas han desbancado desde hace ya tiempo a las cadenas generalistas a la hora de emitir los mejores trabajos. Así, Netflix acapara dos de las obras que se han llevado una estatuilla en los Emmy: 'El juego del calamar' (con Lee Jung-jae como mejor actor principal y Hwang Dong-hyuk con la mejor dirección de drama) y 'Ozark' (Julia Garner ha sido la mejor actriz de reparto en drama).

Disney+ no se queda atrás y ofrece cuatro productos que han resultado ganadores en Los Ángeles. La plataforma de Mickey Mouse cuenta con 'The dropout' (Amanda Seyfried ha ganado el premio a mejor actriz protagonista en una miniserie), 'Dopesick' (con Michael Keaton, mejor actor protagonista en miniserie), 'Colegio Abbott' (que cuenta con Sheryl Lee Ralph, mejor actriz de reparto, y con Quinta Brunson, mejor guion, en la categoría de comedia) y 'Chip y Chop: Los guardianes rescatadores' (escogida como mejor TV movie).

HBO Max también tiene en su catálogo trabajos que han sido reconocidos en los Emmy (hasta seis), y dos de ellos son de los grandes triunfadores de la noche. 'The White Lotus' (con Jennifer Coolidge como mejor actriz de reparto, Murray Bartlett como mejor actor de reparto y Adam White premiado por guion y dirección, además del premio a mejor miniserie), 'Succession' (mejor guion dramático para Jesse Armstrong y galardón a mejor serie dramática), 'Hacks' (Jean Smart ha sido la mejor actriz principal en comedia) y 'Euphoria' (Zendaya se llevó el premio a mejor actriz protagonista en drama) han destacado en el apartado de series, mientras que 'Last Week Tonight with John Oliver' y Jerrod Carmichael: Rothaniel se han llevado los premios de mejor talk show y mejor guion de un programa de variedades.

Apple TV solo tiene una serie galardonada, pero es la incombustible 'Ted Lasso', que se ha llevado los premios a mejor serie cómica, mejor actor de reparto (Brett Goldstein), mejor dirección (MJ Delaney) y mejor actor principal (Jason Sudeikis) en la categoría de comedia. También Prime Video ('Lizzo busca Big Grrrls', mejor reality de competición) y Movistar+ ('Saturday Night Live', mejor serie de sketches) se han colado en el reparto.