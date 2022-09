Cuando la ultraderecha valenciana atentó contra Godard

En 1984 Jean-Luc Godard dirigió “Je vous salue, Marie” (“Yo te saludo, María”), la historia de una joven, María, que un día descubre que está embarazada a pesar de no haberse acostado con ningún hombre, ni siquiera con su novio José.

Por éste argumento y por la forma en el que lo desarrolló Godard, el filme protagonizado por unos jovencísimo Myriem Roussel y Thierry Rode está considerado como uno de los más polémicos del cine europeo de todos los tiempos. Tanto es así que el Papa Juan Pablo II condenó duramente de forma pública la película y a su director Jean-Luc Godard le tiraron una tarta a la cara en el Festival de Cannes.

Además, fieles católicos de todo el mundo protestaron delante de muchos de los cines en los que se proyectaba la polémica cinta. También lo hicieron en València aunque en este caso el nivel de las protestas fue un poco más allá.

En la madrugada del 9 de septiembre de 1985, nueve semanas después del estreno de “Je vous salue, Marie” en el cine Acteón, un artefacto de escasa potencia hacía explosión en el vestíbulo del edificio. Además, en la puerta del cine aparecieron unas pintadas en las que se podía leer “Franco, presente” y “Segundo aniversario de la retirada de la estatua de Franco”, por eso los investigadores sospecharon enseguida de los grupos de ultraderecha que operaban en la ciudad. La investigación se cerró sin ningún detenidos.

Tal como recogió al día siguiente del suceso Levante-EMV, diario del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este periódico, el artefacto era de fabricación casera y causó daños de escasa consideración, sin bien las puertas de cristal, así como los paneles informativos sufrieron también los efectos de la onda expansiva. Miembros del equipo Cedax, de desactivazación de explosivos, que llegaron al lugar unos minutos después de la explosión, recogieron del suelo trozos de metralla incluida en la mezcla.

El artefacto, según concluyeron los investigadores, no había sido colocado previamente en el vestíbulo del cine sino arrojado por entre las rejas de la persiana metálica del establecimiento.

Veinte años después de aquel atentado que no provocó ningún herido, el cine Acteón cerró sus puertas y uno de sus propietarios, Ernesto Sebastián, recordaba aquel suceso para Levante-EMV. “Bueno, no fue un gran susto porque lo estábamos esperando, dado que un abogado, no recuerdo siquiera su nombre, hacía una campaña en contra”, explicaba Sebastián.

El abogado al que hacía mención el empresario podría ser Ramón Tatay, quien en 1985 presentó una denuncia contra el filme de Jean-Luc Godard por los supuestos delitos de profanación y escarnio. Esta denuncia también estaba dirigida contra Ernesto Sebastián como gerente del cine Acteón por proyectar la película en València, y contra las guías de espectáculos "Cartelera Turia" y "Qué y Dónde" por recomendarla.

Según recogía el periódico El País el 25 de agosto de 1985, a raíz de la denuncia contra la película, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 7 de València, Gustavo Solaz, acudió una tarde al cine Acteón para ver "Je vous salue, Marie" en compañía del fiscal, Miguel Mirabet. Éste solicitó el sobreseimiento, por lo que el juez archivó las diligencias.

El mismo periódico recordaba que Ramón Tatay había sido una de las 500 personas que se sumaron a la querella que el abogado Carlos Verdú, vinculado al extinto partido Fuerza Nueva, interpuso contra la obra teatral Teledeum. A causa de esta querella fueron procesados los integrantes del grupo Els Joglars y el gerente de la sala donde la obra se representó en València.