El dúo Strange Pill, formado por los músicos, productores y artistas audiovisuales Ben Hardy y Zahara Muñoz-Vicens, ha sido premiado por la mejor técnica o herramienta de innovación en sonido ("Best Innovation in a Sound Tool or Technique") por la BBC.

Estos premios son otorgados por MusicTechFest, el Museo del Sonido (Museum of Sound) y el BBC Radiophonic Workshop, de donde han surgido pioneras de la experimentación sonora como Daphne Oram o Delia Derbyshire en los años 50 y 60. Por segundo año consecutivo, Baleares vuelve a estar representada en los premios de la BBC al Sonido del Año, esta vez con el dúo Strange Pill, formado por una española y un británico que viven a caballo entre Londres y Palma. El jurado, encabezado por Matthew Herbert, les ha concedido este premio por la publicación temporal en 2021 de una app audiovisual de composición musical no lineal que ellos describen como un instrumento que funciona como "launchpad y sampler audiovisual", es decir, una lanzadera de sonidos capturados en vídeo y reproducidos en bucle, o "videoloops", de músicos, vocalistas, beatboxers, poetas, turntablistas, bailaoras y otros artistas de la performance sonora y el arte del ruido, que se pueden mezclar en perfecta sincronía hasta en 6 canales simultáneos, permitiendo experimentar con las mezclas para hacer composiciones multiculturales y multigénero. Los videoloops se activan desde la videoteca o el mismo feed de la app de forma rápida e intuitiva. La aplicación también permite grabar el proceso de mezcla y crear así canciones, o grabarse uno mismo para pasar a formar parte del feed, la videoteca y las composiciones, llamadas "mashups". Strange Pill trabaja en su idea de la música como collage desde 2010 y forma parte de la vanguardia de la visión post-digital de este arte, al mezclar lo analógico y lo digital utilizando las grabaciones originales de improvisaciones de artistas del sonido y convirtiéndolas en cutups o recortes siguiendo el concepto del mashup, que es la remezcla de palabras de la que fue precursor André Breton y que popularizó William Borroughs, y que adoptaron letristas como David Bowie entre otros. El concepto se traslada en este caso a la composición musical, con la riqueza añadida que supone la inclusión de la narrativa visual original de la creación de un sonido. Y todo para que el público se convierta en compositor de forma totalmente intuitiva. Un dadaísmo musical que simplemente funciona, y que convierte a esta aplicación de móviles (y el resto de sus proyectos) en algo totalmente accesible, con o sin conocimiento musical. Con su trabajo, promueven a los artistas que contribuyen con sus improvisaciones, invitan a la conexión entre artista y audiencia y difuminan los límites de separación entre ellos y, de paso, también nos abren la puerta a un viaje de expansión de la percepción auditiva.