Carla Simón: "Tal vez hago cine para vivir eternamente"

El grueso de sus películas está vinculado a su propia biografía, pero tal vez ninguna de ellas tanto como el cortometraje que ahora presenta en la Mostra de Venecia, fuera de competición. En ‘Carta a mi madre para mi hijo’ -patrocinado por la marca Miu Miu- la directora de ‘Estiu 1993’ y ‘Alcarràs’ ofrece una visión imaginaria de su madre biológica, a la que perdió siendo muy niña a causa del sida, con la mente puesta en el bebé que acaba de alumbrar hace solo unas semanas.

-Hace dos meses y medio que usted dio a luz. ¿No es un poco pronto para estar de vuelta al trabajo?

-A decir verdad, no comparto esa idea de la maternidad exclusiva. Dos o tres semanas después de parir, ya tenía ganas de actividad. Cuando Miu Miu llamó yo estaba promocionando ‘Alcarràs’, embarazada de seis meses; en otras palabras, en la peor situación para crear nada nuevo. Pero me atrajo mucho la posibilidad de hacer un corto sobre lo que me estaba pasando en ese momento y todo lo que estaba sintiendo en mi interior.

-La vivencia personal y lo autobiográfico son el eje vertebrador de su carrera. ¿Por qué?

-Porque mis padres murieron cuando yo era muy pequeña y supongo que, como hay una parte de mi vida que no voy a saber nunca, la idea de las raíces me obsesiona. Mi madre, la abuela de mi hijo, murió demasiado pronto. ¿Cómo le voy a contar a él esa historia? De ese interrogante surge este corto.

-En él, usted afirma lo siguiente: “Tal vez hago cine porque no quiero morir”. ¿Puede desarrollar esa idea?

-Hace años leí que aquellas personas que tienen la muerte cerca durante la infancia se convierten en gente particularmente creativa en la adultez; tiene que ver con una necesidad de perdurar, de dejar huella, y el arte es una herramienta para satisfacer esa necesidad. En parte, doy por hecho que, tal vez, hago cine para vivir eternamente.

-¿Como diría que la singular infancia que usted experimentó está afectando su manera de plantearse la maternidad?

-Es pronto para decirlo. Pero hay algo muy llamativo en ese sentido: sé que mi madre no pudo darme el pecho, porque la llamaron y le dijeron que, en tanto que enferma de sida, si me amamantaba podría contagiarme la enfermedad. Tal vez como reacción a eso, yo estoy obsesionada por darle el pecho a mi hijo.

-Su segundo largometraje, ‘Alcarràs’, ganó el Oso de Oro y luego triunfó en la taqulla española, y ahora podría ser la película elegida para representar a España en los Oscar. ¿Cómo vive ese éxito?

-De forma muy serena. El embarazo, el parto y el posparto ha acaparado mis últimos meses, y me han dejado algo muy claro. Hacer película me encanta, pero no es lo más importante en mi vida.