Fabrizio Plessi: «Me llaman aborigen digital porque trabajo con elementos naturales en simbiosis con la tecnología»

Fabrizio Plessi (Reggio Emilia, Italia, 1940), a sus 82 años, se siente joven, feliz, lleno de energía y con ganas de seguir emocionando con su arte. La mayor parte de su trabajo que ha recorrido los museos del mundo, lo ha creado en su casa de Es Llombards, durante los 35 años que ha pasado los veranos en Mallorca con su mujer Carla y sus hijos Rocco y Maria Sole. «Santanyí es para mí, como el viento del futuro», declara.

Pionero del videoarte en Europa, combina su fascinación por la inmaterialidad, que proviene de la tradición del arte povera con el vídeo, los medios experimentales y las instalaciones de ubicación específica. Ha sido el primero en utilizar una pantalla de televisión como base para transmitir un flujo digital incontrolable de agua y fuego. Actuaciones sonoras, estructuras arquitectónicas efímeras, escenografías de televisión y teatro son el telón de fondo, en el que Plessi incrusta sus videoesculturas y donde el uso de la tecnología aparece como un elemento natural. «Ahora el mundo solo habla de los NFT y utiliza el digital pero yo ya trabajaba con la tecnología hace 50 años. Me he encontrado en la vanguardia como el artista italiano más importante manteniendo una posición de privilegio al haber sido el primero en los ’70 que ha trabajado con arte digital. Continúo con el mismo lenguaje de siempre. Lo primitivo y atávico combinado con la tecnología, que es el material que utilizo. Durante los diez años que fui profesor en la Escuela de Bellas Artes de Venecia, he enseñado a mis alumnos sobre la humanización de la tecnología. O dominamos la tecnología o la tecnología dominará el mundo», explica.

Remarca la importancia de su legado; la inmaterialidad y la espiritualidad, esto último algo que subraya carece el arte en los últimos tiempos. «Di una gran conferencia en el Vaticano con el Papa Francisco explicando que el arte digital es lo más cercano a Dios, porque la pintura y la escultura son físicas, el pixel de luz es inmaterial. Hoy en día falta la espiritualidad en el arte, todo es muy cheap. Mi trabajo espiritual está ligado al vídeo y a la inmaterialidad así como el pixel de luz está ligado a la catedral gótica a través de sus vitrales», relata el artista.

Hace diez días inauguró en Todi (Italia) una escultura monolítica gigantesca en color negro que por la noche se ilumina con vídeos que plasman el agua. El Festival de Spoleto presentó una retrospectiva de su obra digital de los últimos treinta años. Acaba de crear un bolso para Dior construido con 2.200 piezas de oro de 24K a modo de mosaico para conmemorar la Bienal de Venecia. El 21 de septiembre inaugurará una gran exposición en la galería Tornabuoni de Florencia y al mismo tiempo una intervención en un palacio de la misma ciudad con vídeo proyecciones de agua, fuego, rayos y oro creciente. «No paro de trabajar y me siento lleno de energía. Gracias a mi larga experiencia cuando pienso una cosa, la resuelvo infinitamente más rápido que hace 30 años. Mientras me proponen un proyecto, ya lo estoy diseñando y resolviendo. En la vejez se puede ser más joven que en la plena juventud, es el instinto que se desarrolla con más de 30 exposiciones al año. En este próximo mes, inauguro 6 exposiciones. Así que todo lo que es antiguo puede tener un futuro moderno, como yo, conjugando el pasado y el futuro».

El artista ha participado regularmente en exposiciones internacionales, incluida la Bienal de Venecia (desde 1970), ARCO, en 2000 creó el pabellón italiano para la Expo Hanover, con una monumental instalación de 44 metros de altura, en el Museo Guggenheim de Nueva York y Bilbao; el Centro Georges Pompidou, París; Scuderie del Quirinale, Roma; Martin-Gropius-Bau, Berlín; Instituto Valenciano de Arte Moderno; y la Fundación Joan Miró, Barcelona. En 2013, cerca del paso Alpine Brenner, se inauguró el Museo Plessi, concebido como una pieza integral de arquitectura, escultura y diseño, integrado armoniosamente en el entorno natural. «Se va a producir una película sobre mi trabajo y estoy escribiendo un libro. Con gran éxito estoy produciendo muchos NFT. Para mí es un trabajo natural, siempre he fusionado la arqueología con la tecnología».

S’Abeurador | Sin noticias del espacio expositivo

La apertura del centro de interpretación y tecnología audiovisual dedicado a Plessi en el edificio de S’Abeurador en Santanyí, está parado y cerrado sin inaugurarse, después de que el artista trabajará durante cuatro años en sus instalaciones. Pensado para ser un espacio expositivo polivalente de encuentro de jóvenes artistas de todas las materias de índole artístico y para organizar actividades y proyectos de dinamización y difusión de la cultura y el arte, la alcaldesa de Santanyí desde 2019, María de Consolación Pons Monserrat (PP) no se ha pronunciado en referencia a la situación.

El edificio sería el único espacio expositivo de España en tener obra de Plessi expuesta permanentemente.