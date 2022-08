«Para el proyecto del videoclip Despechá, de Rosalía, nos llamó Sony Music y, tras saber lo que quería el creativo, nos pusimos en contacto con Demarcación de Costas para rodar en una playa, pero nos denegaron el permiso. Dijeron que no les interesaba, por lo que enseguida llamamos a la Autoridad Portuaria, ya que las playas de Gesa y el Portitxol son de su competencia», cuenta Richard Webb, productor ejecutivo de Twentyfour Seven, quien agradece las facilidades.

Sony Music escogió s’Areneta –«le gustó más»– y el resto ya es historia, con más de 44 millones de visualizaciones en You Tube. El productor en Mallorca detalla que firmaron el contrato «menos de una semana antes de grabar porque Rosalía quería hacer el videoclip y aprovecharon que actuaba en Palma y hay playa». El año pasado rodaron Summer of love, de Shawn Mendes, pero Webb no cree que haya «un auge de los videoclips en la isla, sino que es casualidad».

Su productora se dedica sobre todo a la publicidad y tiene en la cartera de clientes marcas como Nike y Adidas, e intérpretes tan conocidas como Ana de Armas, que en mayo de 2021 grabó en Mallorca el anuncio de Natural Diamonds. Twentyfour Seven también se encargó de producir la pasada primavera el anuncio de la cerveza belga Stella Artois, que fue dirigido por la premiada directora de la película Emma, Autumn de Wilde, quien rodó en Valldemossa con los figurantes totalmente desnudos.