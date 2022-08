Joan Valent estrena nuevas obras en el Auditorio Nacional de Música en Madrid

Joan Valent estrenará cuatro Canciones singulares y su Circle Symphony en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid, «un lugar mítico» en palabras del compositor de Algaida. Será el 5 de noviembre y lo hará con el espectáculo Viva, con la soprano Cristina Domínguez Sarceda, amiga suya desde hace veinte años, con la Orquesta Sinfónica Caixa Ontiynent y con Christian Frattima como director.

Este concierto será la presentación del nuevo disco de Valent, con la sinfonía y esas cuatro canciones, de las que ha compuesto letra y música por encargo de la soprano, con quien coincidió en 2002 en el espectáculo de danza Troya Siglo XXI, que se estrenó en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Valent y Domínguez han mantenido la amistad y él se declara «encantado» de haber podido componer esas cuatro canciones sobre lo que ha sido la vida de la cantante, marcada por el cáncer de páncreas desde hace años. El primer sueño, Si te alejas, La geografía de la piel y Los ríos de mi cuerpo son sus títulos. «Lo que ella quería hacer era un aliciente, es una persona a la que quiero mucho», comentó ayer Valent, quien a lo largo de su carrera ha creado bandas sonoras para los directores Álex de la Iglesia, Sigfrid Monleón y Agustí Villaronga y ha trabajado como arreglista para artistas como Enrique Bunbury, Joan Manuel Serrat, Luz Casal o Montserrat Caballé.

De la Circle Symphony se estrenó un movimiento en Palma hace unos meses y ahora se presenta completa, con sus cuatro partes: Simplicity (la que interpretó la Orquestra Simfònica de Balears), The Straw, The Stone y The circle.

El Auditorio Nacional de Madrid «es un mito, algo muy bestia, un lugar mítico para estrenar música clásica y contemporánea. Me hace muchísima ilusión», comenta el compositor, quien ya debutó en la sala pequeña de este espacio, pero no en la grande, como sucederá en noviembre.

El disco con estas nuevas composiciones saldrá al mercado en noviembre, poco antes del concierto. Las canciones ya están grabadas con la orquesta de Budapest, con la que Valent ha trabajado en más ocasiones. Las mezclas de voz se realizaron en Sonoteque, con Miquel Llinás.

«La sinfonía, desde el punto de vista conceptual, es más compleja, mucho más meditativa, mucho más introspectiva y las canciones son más explosivas, más explicativas de una situación emocional. Son piezas que se han escrito en el mismo periodo de tiempo, por tanto, el lenguaje es el mío, no hay una diferencia brutal», explica Valent.