Inca celebrará una novillada con astados de El Onsareño y toreros mallorquines

La plaza de toros de Inca acogió ayer jueves una rueda de prensa con gran poder de convocatoria en la que se presentó el cartel de la novillada sin picadores que se celebrará en el coso inquer el domingo 18 de septiembre con motivo de las fiestas de la barriada d’es Blanquer.

Un festejo marcado con carácter especial después de que Inca se quedase sin toros por sus fiestas patronales, a finales de julio, tras la espantada de Tauroemoción. Un cartel que posee una peculiaridad especial, ya que se correrán novillos de la ganadería mallorquina El Onsareño y con un elenco de actuantes compuesto en su totalidad por novilleros mallorquines.

Al acto comparecieron la propietaria del coso, Aina Fé, Sergio Galdón, ganadero de El Onsareño, Tomeu Simonet, representante de la empresa, Juan Antonio Álvarez, presidente de la Federación Taurina Balear, Gabriel Pieras, archivero honorífico de Inca quien, previo al acto de presentación, hizo un repaso de la historia de la plaza y Antoni Serra, presidente de la Asociación vecinal d’es Blanquer.

Simonet, destacó el valor y el esfuerzo por parte de la empresa para llevar a cabo esta novillada apostando por toreros de la tierra. Aina Fé, manifestó sentirse encantada de que su plaza reabra las puertas a un espectáculo taurino y dejó constancia de su predisposición, siempre, de remar a favor de la tauromaquia. Serra, dejó entrever su orgullo de que las fiestas de su barriada sean motivo de celebración de un espectáculo taurino. El joven ganadero Sergio Galdón, sensiblemente emocionado, dejó significada la tremenda ilusión, responsabilidad y grandes expectativas que tiene puestas en el encierro que ha seleccionado para la ocasión tras no lidiar en la isla desde 2016. Acabó su discurso con unas sentidas palabras a sus padres, presentes al acto: «Quiero dar las gracias a mi familia. Estoy aquí por ellos, por los valores que me han inculcado, por la educación que me han dado y las ganas que me han transmitido de luchar por mi sueño de ser ganadero».

Álvarez Malondra, manifestó que «los astados a lidiar y el nivel de los espadas actuantes estará equiparado en dignidad, honradez y verdad». Finalizó su intervención anunciando que el jueves 8 de septiembre a las 19 horas se llevará a cabo en el ruedo una desencajonada de los astados, a puertas abiertas para que, de manera gratuita, los aficionados acudan para poder ver los novillos que se lidiarán el día 18.

El festejo, que ha despertado una gran expectación por ver en acción un cartel con ganado y toreros completamente autóctono, como hacía años, dará comienzo a las 18 horas. Ante los de El Onsareño se medirán Juan Luis Bozada, de Inca, Francisco Martín, de Santa Ponça, Mariano Aguiló, de El Arenal y tres debutantes que realizarán su presentación en público; Juan Moreno, de Palma, y Toni Fluxá y Rafel Arrom, ambos de Inca.

La venta de localidades comenzará el día 8 con precios económicos desde los 15€ y podrán adquirirse en las taquillas de la plaza de 17 a 21 horas y en los puntos de venta habituales.