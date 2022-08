Helena Garreta: "Los músicos ‘millenials’ no tienen una carrera con un estilo definido"

Una decisión arbitraria e “irracional” que se convirtió en su vida. A sus 13 años, un “golpe de suerte” la cruzó con su primera maestra de arpa. No destacaba en sus estudios de piano y, a punto de tomar la decisión que le habría cambiado la vida, dejar la música, encontró su verdadero talento.

Según ha contado Helena Garreta a este medio, fue escuchando óperas de Puccini o Verdi en el equipo HiFi de música de su padre, cuando reparó en el instrumento: “En algún momento, le debí preguntar por uno de los instrumentos y él me debió enseñar el arpa. Pero realmente no se porqué la escogí. Cuando escoges un instrumento cuando eres pequeño lo haces por algo irracional. No piensas en el sonido o las vibraciones. Ves algo que te llama la atención, lo que sea”.

La madrileña aterrizó en la isla en 2018. Se formó en el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria, en la capital, y terminó la carrera de música en la Escola Superior de Música de Catalunya, en Barcelona. Ha aparecido en los programas televisivos de talentos Virtuosos y Clásicos Irreverentes y está acabando el máster de profesorado en la UIB.

Otro encuentro similar entre azar y destino le sucedió con la danza flamenca, su otra pasión. “Yo tenía una amiga en preescolar, éramos Zipi y Zape, y, al ser hija única, los fines de semana me daba mucha pena no estar con ella. Ella tenía una profesora de sevillanas, porque a los 3 años no nos dejaban entrar todavía en las escuelas donde vivíamos, y me apunté con ella. Más tarde entramos las dos en los cursos del Patronato de Cultura de nuestra ciudad. Ella se desapuntó pero yo seguí. Y la faceta de hija única también me hizo pasar mucho tiempo con mis abuelas en mi infancia, que son muy copleras y escuchan mucho flamenco, e influyeron en mi continuidad con el baile”, explica la arpista.

Y es que Helena Garreta tiene un sello propio. En mitad de algunas actuaciones solistas, sustituye el arpa por una coreografía flamenca. A falta de acompañantes sobre el escenario para sus tablaos, ha creado un taller para que el público se convierta en parte del espectáculo. Ha diseñado una coreografía a raíz de un Tik Tok viral de La Húngara con su sobrina, precedida por una explicación del compás por tango, que marca los códigos del flamenco más básicos. De esta forma, los asistentes juegan con ella y entablan una conversación con su arte.

Quiero que mis conciertos sean accesibles para mantener el público de la música clásica

Con este peculiar e innovador formato, que ha titulado En Dehors o “Hacia Fuera”, cerrará el Festival Son Bono este sábado 28 de agosto. Aunque actúe como solista de arpa y bailaora, la mayoría de su formación ha sido colaborando en orquestas sinfónicas, con tríos de músicos de diferentes disciplinas, como con el que actuará en octubre, o como músico de cámara. La artista se define a ella misma como mullenial (músico millenial): “Los músicos millenials no tienen una carrera con un estilo definido. Van adaptándose a diferentes formatos”.

El repertorio del concierto en Son Bono, que describe como “Mozart” o, lo que significa lo mismo en jerga musical, “fácil de escuchar”, viaja por obras de principios del siglo XIX hasta el XX. Uno de los objetivos es que se pueda “percibir la evolución del arpa a lo largo de la historia”. Un repertorio resultado, también, del interés de la artista por que los conciertos de música clásica tengan más “gancho”: “Yo diseño las actuaciones no para que la gente vuelva a un concierto mío, sino para que la gente vuelva a otro concierto, el que sea. Quiero que sean lo suficientemente accesibles para mantener el público de la música clásica”.