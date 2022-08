La Coral de Son Rapinya entona este miércoles, una vez, más el Goig de Sant Bartomeu, una composición que se canta en su parroquia siempre en esta fecha desde hace más de cien años (según hay constancia) y de la que recientemente se encontraron guardadas en un cajón unas fotocopias de un manuscrito en el que figura la partitura, un hallazgo muy importante pues este himno se cantaba «de memoria», remarca el director de la coral, Josep Maria Natta.

En 1917 ya se interpretaba el himno de Sant Bartomeu en la parroquia de Son Rapinya, tras la misa solemne. Es una composición de Bartomeu Torres i Trias (Valldemossa, 1840-Palma, 1908) a la que la poetisa Margarida Caimari (Cuba, 1839-Palma, 1921) puso letra. Según menciona Natta, ella veraneaba en Son Rapinya y conocía a Torres, quien «puede que estuviera unos días» en esta zona de Palma.

El Goig de Sant Bartomeu ha perdurado todo este tiempo sin su partitura original. Se trata de una pieza musical que ha significado mucho para los vecinos de Son Rapinya. «Hasta hace poco, ahora no porque muchos eran mayores y ya no están con nosotros, los feligreses se levantaban de los bancos y venían al coro para cantar con nosotros», recuerda el director de esta coral, que también lleva el nombre de Sant Bartomeu. «La gente no sabía música y se lo aprendían de memoria. De hecho, ahora que voy con la partitura en mano, cuando lo oigo cantar, veo defectos. La tradición oral lo ha ido cambiando», destaca Natta.

Tras el hallazgo de esas fotocopias con la partitura, que fue posible gracias a la colaboración de la antigua directora de la coral, Maria Francisca Pizá, Josep Maria Natta se sirvió de un programa informático para transcribirla. Y con la ayuda de organistas ha completado compases que no salían en esos papeles, «siguiendo la métrica de la partitura», explica. La original no ha aparecido. «Estoy pendiente de poder acceder a los archivos de la parroquia, pero dudo que lo encuentre», dice sobre esta cuestión Natta.

Una vez transcrita la partitura, el director de la coral de Sant Bartomeu la ha enviado a directores de otros coros, «más que nada, para que no se pierda, es algo bonito».

El Coro Parroquial de San Bartomeu está integrado por diez personas y tiene una larga historia, ya que fue fundado por Miguel Massot Espadas, colaborador del primer vicario in capite de la parroquia, José Llinás Craxell, entre 1913 y 1926.

Natta destaca que este coro ha recuperado antiguos himnos gregorianos y que, desde su creación, ha contado con la dedicación del ya mencionado Massot y de mosén Joan Catany Moranta, Miquel Soler, Jaime Fiol y María Francisca Pizá.