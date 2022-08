Sascha Lobe: «Queremos innovar en el diseño de las baldosas Huguet»

La Setmana d’Arquitectura i Disseny del Club Pollença cierra esta noche su novena edición con un conferenciante de lujo, Sascha Lobe, diseñador gráfico y socio de Pentagram, la mayor consultora de diseño del mundo. Con sedes en Londres y Nueva York, tiene al frente a 24 socios especializados en diferentes ámbitos. Una parte significativa del trabajo de Lobe «se sitúa entre el diseño gráfico y la arquitectura», tal como avanza sobre el título de su conferencia en la isla, Architecture branding (arquitectura de marca). En ella hablará de los sistemas visuales que ha desarrollado para clientes como Rolex, Kunsthaus Zürich, Bibliothèque Nationale du Luxembourg y Amorepacific en el contexto de la arquitectura y los espacios que la forman.

A Lobe le encanta trabajar en proyectos de señalización, ya que «lo abarca todo, desde el diseño tipográfico hasta el ambiental y de producto», aunque lamenta que «la mayoría de los diseñadores de señalización no se dan cuenta de que también se trata de la identidad y la marca» porque «influye en la forma en que los visitantes perciben un edificio». Cuando la señalización es buena, «define y acentúa la arquitectura al mismo tiempo que resalta su belleza en lugar de borrarla. Siempre tratamos de hallar el encaje adecuado entre la arquitectura y las marcas con las que trabajamos para dar al proyecto una identidad visual perfecta», resume.

El socio de Pentagram no ha venido a Mallorca solo para la charla y disfrutar de unos días de descanso, sino también porque es uno de los siete miembros de la compañía que se han encargado de diseñar la nueva colección de baldosas de Huguet, que se dará a conocer en septiembre en el London Design Festival.

Pentagram es un referente a nivel internacional y se une a una pequeña fábrica artesanal del Mediterráneo. ¿Qué aporta cada uno al otro?

Pentagram tiene reputación en el mundo del diseño y Huguet está muy bien considerada por sus baldosas de cemento hechas de forma artesanal. Pensamos que fusionar nuestras respectivas experiencias puede ofrecer unos resultados fructíferos. Hemos ideado una gama de productos y estamos aportando una nueva perspectiva a las piezas, a veces no convencional. La intención es innovar en el diseño de baldosas y abrir nuevos campos.

¿Lo más innovador hoy en día es volver a la tradición?

La tradición –o el legado– no ha pasado nunca de moda, aunque necesita un desarrollo continuo y nuevos impulsos. De lo contrario, se convierte en folclore y solo apuntará al pasado.

¿Qué ha supuesto para usted cambiar el mundo digital y el 3D por un proceso artesanal para crear las baldosas?

El proyecto de Pentagram con Huguet nos ha permitido centrar la atención en la materialidad y la artesanía, así como en una nueva metodología para acercarnos al proceso de diseño. Los resultados de la colaboración son divertidos y sorprendentes. Hemos hecho una colección que combina sin esfuerzo un diseño moderno y bien pensado con una artesanía tradicional y materiales locales y sostenibles. Nuestra rutina diaria es trabajar con herramientas digitales para desarrollar soluciones y productos destinados al mundo físico. Las aplicamos en el diseño medioambiental y de producto, en las instalaciones sonoras y la arquitectura de marca, por lo que el mundo físico no es algo nuevo para nosotros. Sin embargo, tener unas posibilidades de producción muy específicas y limitaciones, por una parte, y conocimientos artesanales, por otra parte, han enriquecido mucho el proceso. Ha sido una gran experiencia para nosotros como diseñadores, en especial en un mundo post-covid, en el que cada vez más cosas se trasladan a una pantalla.

Ha adaptado su tipo de letra Le Corbusier a 18 baldosas que pueden combinarse de diversas maneras. ¿Dejar el resultado en manos de otros profesionales es desprenderse de la obra?

Con las 18 baldosas se pueden escribir letras, palabras, frases o generar patrones. Doy diferentes propuestas en mi colección pero, por supuesto, cualquiera puede escribir sus propios mensajes o crear sus propios patrones, como con cualquier otro tipo de letra. Los 18 módulos [de la fuente que ha denominado Le Corbusier] pueden utilizarse en cualquier medio (digital o impreso) y en cualquier material. Presentamos esta fuente hace unas semanas con una proyección en el edificio Le Corbusier de la colonia de Weissenhof (Stuttgart), declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Con este puzzle se puede crear el alfabeto o descomponer las letras. ¿Es metafórico?

Exploro el lenguaje como un patrón y lo hago de una manera muy lúdica. Como tipógrafo, me interesan aquellos conceptos que desafían la legibilidad en favor de una estética más abstracta. Lo que quiero es una visión fresca, nueva y no convencional.

¿Qué opina de la aparición de los emoticonos que sustituyen palabras en los mensajes?

Me encantan porque amplían las posibilidades y ayudan a enriquecer los mensajes sencillos con un contexto. También me parecen divertidos.

Tras diseñar baldosas, ¿le atrae hacer otros productos?

Lo fantástico de la tipografía es que puede plasmarse en todo tipo de soporte, literalmente. Puedes escribir en la arena, grabar en la piedra, utilizar objetos para crear letras, escribir con las nubes del cielo, etc. Las posibilidades son infinitas e indudablemente estoy usando muchas de ellas, por lo que estoy seguro de que vendrán más productos.

Habla del «equilibrio entre crear y traducir». Si no existe, ¿no es un buen diseño?

Como diseñador gráfico, lo que haces normalmente es ayudar a comunicar el mensaje que quiere transmitir otra persona. Así que, por un lado, tienes que traducir, pero por otra parte también debes crear la parte visual que aún no existe, haciendo que el mensaje sea convincente para el ojo. Sin embargo, también hay grandes ejemplos de diseño que simplemente son autorreferenciales.

¿El diseño gráfico se puede acercar al arte?

Siempre he luchado contra esta separación. Para mí, solo hay arte y diseño bueno o malo. El resto no me importa.