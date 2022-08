Álbum viral | Mike Oldfield en familia numerosa

En agosto de 1991, solo un periodista escribió una crónica sobre el concierto de una hora de duración ofrecido por Mike Oldfield, Kevin Ayers y los mallorquines de s’Altra Banda en la terraza de sa Fonda de Deià, mediante una convocatoria casi clandestina. Incluso pergeñé una entrevista con el autor de Tubular Bells mientras firmaba autógrafos, junto a la belleza reunida en la fotografía aquí presente.

Sin embargo, hoy me asisten motivos suficientes para concluir que nunca asistí al concierto en familia. Numerosa, pues miles de personas presumen de haberlo disfrutado, incluso lo afirman en libros de autores a quienes no distinguí aquella noche. No conozco a nadie que no estuviera, así que tendrán que elegir entre los pocos presentes que no sabemos lo que pasó, y la muchedumbre ausente que lo domina al dedillo. Algún día pienso incluso que me inventé las declaraciones del artista durante su firma. «No sabía que hubiera grabado tanto, he hecho demasiados discos. Mira, este no quedó mal, este tiene menos fuerza, este es pura basura».