Ocine abrirá sus salas Premium en el centro comercial Porto Pi de Palma el próximo viernes, 26 de agosto. La página web del nuevo cine ya permite adquirir entradas de manera anticipada a precios generales que oscilan desde los 7 a los 8,90 euros.

Tras meses de obras, Ocine Premium Porto Pi inaugura sus instalaciones, en las que hay 7 salas que suman 479 localidades. El cine cuenta con tecnología de última generación y butacas reclinables para ofrecer la máxima comodidad al espectador. Además, cada butaca premium incorpora una mesita donde colocar nuestras sabrosas palomitas así como cargar nuestro móvil mediante fuente USB

La web de Ocine Premium Porto Pi permite la compra de entradas para las películas After. Amor Infinito, Dios mío, ¿Pero qué nos has hecho?, Padre no hay más que uno 3, Voy a pasármelo bien y Tadeo Jones 3. La Tabla Esmeralda.

Los días laborables (no festivos ni vísperas de festivos), el precio de la entrada es de 8.50 euros. Los viernes, festivos, vísperas de festivos y estrenos anticipados, la entrada costará 8.90 euros y las sesiones matinales del domingo, 7 euros.

Además de los precios generales, Ocine Premium tiene precios especiales a 7,50 euros, de lunes a jueves (no festivos ni vigilias de festivo), para los mayores de 65 años, las familias numerosas, universitarios y titulares de Carnet Jove, así como a menores de 14 años. De viernes a domingo, festivos y vigilias de festivo, el precio será de 7,90 euros.