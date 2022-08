La actriz Laia Costa recibirá el premio honorífico del Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF), que se celebrará del 26 de octubre al 1 de noviembre. También será homenajeada con el mismo galardón la cineasta Lone Scherfig, conocida por la película Italiano para principiantes. La 11ª edición del festival, que se celebrará del 26 de octubre al 1 de noviembre en Mallorca, también contará por primera vez con un nuevo Cinematography Focus integrado en el programa de 7 días.

La reputada directora y guionista danesa Lone Scherfig recibirá el premio Evolution Vision este 2022. Scherfig hizo su salto internacional en el 2000 con la película Italiano para principiantes, con la que ganó diferentes premios, como el Oso de Plata - Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Sus trabajos más conocidos son One Day, con la interpretación de Anne Hathaway y Jim Sturgess; y la nominada al Óscar y premiada con el BAFTA, An Education. En esta película, la interpretación de Carey Mulligan recibió el premio BAFTA a Mejor Actriz y Lone Scherfig fue nominada al BAFTA a Mejor Dirección y a Mejor Película Británica, entre otras. Su próximo film será The movie teller, con Daniel Brühl, Bérénice Bejo y el actor español Antonio de la Torre.

La actriz española Laia Costa consiguió la atención internacional con Victoria, película aclamada por la crítica, en buena parte improvisada por sus protagonistas y rodada en una sola toma. Por su interpretación, ganó un Lola - Premio del Cine Alemán a Mejor Actriz, convirtiéndose en la primera española en ganar este premio. Además, fue nominada a Mejor Actriz Europea en los Premios del Cine Europeo (European Film Award), obtuvo una nominación en el prestigioso BAFTA EE Rising Star Award y el New York Times la incluyó en la lista del 2015 sobre Mejores interpretaciones revelación de la temporada de otoño ("Best Breakthrough Performances of the Fall Season").

Desde entonces, su éxito ha continuado, ya que los trabajos de Laia han aparecido en certámenes como el Sundance Film Festival (con Newness y Piercing), el Tribeca Film Festival (Duck Butter y Maine) y el London Film Festival (Only You). En televisión ha actuado en la primera serie coproducida en inglés e italiano, Devils, con Patrick Dempsey, y en Polseres Vermelles, ganadora del premio internacional Emmy Kids a la mejor serie de televisión para niños. Recientemente, este año ha protagonizado Cinco lobitos, estrenada en la Berlinale y en el Festival de Málaga, dónde la película ganó la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española y Laia Costa se hizo con la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Femenina.

Por lo que se refiere al Cinematography Focus, el nuevo apartado del programa del 2022, este año directores de fotografía (DP) de todo el mundo serán invitados a participar en paneles y actividades para profesionales del EMIFF. Será una buena oportunidad para la comunidad de DP en Mallorca y Europa. Asimismo, pronto se anunciará un DP honorífico especial. Y EMIFF acogerá dos nuevos medios colaboradores para esta edición que están especializados en este tema, como son British Cinematographer y Camera & Light Magazine.

British Cinematographer es una revista líder en Europa dedicada al arte del cine internacional, llena de análisis de expertos, noticias sobre la industria y artículos relacionados con lo que sucede "detrás de las cámaras". Camera & Light Magazine es una revista cinematográfica puntera en España y única en lengua española que cubre las producciones más ricas e interesantes visualmente de este y otros países.

La fundadora y directora del festival, Sandra Lipski ha expresado su satisfacción por las primeras premiadas honoríficas de la edición 2022 del festival. "Por una parte, Laia personifica nuestra misión de unir culturas y unir puentes a través de su impresionante trayectoria en cine y televisión, que sigue creciendo y que es emocionante seguir. Por otra parte, Lone no podría ser mejor representación del espíritu del premio Vision del EMIFF por su manera de contar historias única y universal y porque su trabajo rompe barreras e inspira a mujeres cineastas de todo el mundo", según sus palabras.

Sobre las otras novedades, Sandra Lipski ha añadido: "También estoy muy entusiasmada con nuestro nuevo Cinematography Focus. Siempre me ha apasionado la parte del proceso de realización y sé que esta nueva plataforma será un espacio para que los directores de fotografía se sientan bienvenidos y compartan sus conocimientos con nuestro público. Por último, estoy especialmente agradecida a nuestros nuevos medios colaboradores en esta aventura, el British Cinematographer y Camera & Light Magazine. Ambos traen a EMIFF una gran y respetada influencia en la industria y seguro que será una colaboración muy buena y fructífera".