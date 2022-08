Elena Gual: «Creo que la gente me sigue porque hemos desarrollado los mismos gustos»

Elena Gual, de 28 años, expondrá el próximo septiembre en Nueva York, de la mano de Gallery Red. Su estilo empezó por su alergia al aguarrás. Tuvo que cambiar el rumbo de su arte, y empezó a pintar con la espátula. Así es como la joven pintora empezó hace cinco años a crear su propio lenguaje artístico, en el que las mujeres siempre son las protagonistas.

¿Cómo fue su inicio en el mundo del arte?

Yo estudié la carrera de Arte Clásico en Florencia, que básicamente es aprender el dibujo y la pintura del Renacimiento. Fue una lección muy lenta. Al salir de estudiar arte clásico tienes muy pocas oportunidades, todo el mundo hace encargos, que son retratos a personas o animales.

¿Y qué pasó después?

Me dediqué a hacer encargos, aunque tampoco vendí un montón. Hasta que tuve alergia a la trementina que es el producto con el que se limpian los pinceles. Ahí tuve que redirigir mi estilo, ya no podía utilizar el pincel. Yo siempre había mezclado los colores con una espátula en mi paleta y la limpio con un trapo. Fue en ese momento cuando decidí hacer retratos con la espátula. Y así llevo ya cinco años.

¿Cómo surgió la colaboración con Gallery Red?

Hace justo un año me escribieron por Instagram, vieron que era mallorquina y me preguntaron si estaba por aquí. Y justo yo estaba en Mallorca preparando una exposición para Londres. Fueron a mi estudio a ver el trabajo que tenía hecho. Lo bonito de eso fue que el director de la galería conectó mucho con la pintura que yo hago.

¿Con qué ciudad se queda?

Pues va cambiando por días. Hace un mes te diría que muero por Madrid, pero ahora echo mucho de menos Londres.

¿Siempre ha tenido claro que esto era lo suyo?

Yo al principio quería hacer arquitectura, pero creo que era por la presión de ‘tienes que irte a una carrera que te asegure trabajo’. Ahora las cosas han cambiado, con las redes podemos ver a gente joven que le va bien dedicándose al arte.

Utiliza una técnica muy peculiar, es algo que le diferencia del resto. ¿Tiene pensado seguir en esta línea?

Mi padre siempre me lo decía, ‘tienes que seguir experimentando y buscarte en otros medios’. Y me parece que aún me queda mucho que decir con la espátula. En cinco años he conseguido que sea mi tercera mano. Mi próximo proyecto va sobre la naturaleza de Mallorca. Y tengo ganas de experimentar ese nuevo campo con ella.

¿Por qué mujeres?

Yo creo que es por lo mismo que acabo de decir de la espátula. Desde el momento en el que empecé hasta donde estoy hoy, aún no he acabado de expresar lo que las mujeres quieren evocar. La igualdad de ellas con mi espátula o la fuerza que intento que representen, y ahora la delicadeza de su cuerpo. Es lo mismo, hasta que no vea que he dicho todo lo que tenía que decir seguiré pintándolas, bueno, pintándonos.

Con tan solo 28 años ha expuesto su obra en Londres, Venecia, París, Mónaco... ¿Cómo se consigue eso?

Yo para nada me esperaba esto. Creo que no era consciente del camino que hay que proyectar, ni los tips que hay que elegir y cumplir en la carrera de un artista. Hasta el año pasado no toqué las ferias de arte y es un mundillo que me flipa. Me encantaría llegar a exponer, es mi siguiente sueño, exponer en las ferias importantes.

Hablando de sueños… En un mes expone en Nueva York, ¿qué se podrá ver?

Es una exposición sobre el cuerpo de la mujer. Llevaba como un año y medio con esta idea por muchas razones. Veo hermanas pequeñas de amigas mías que están traumatizadas con ser delgadas, tengo amigas con problemas, y la sexualización del cuerpo de algunos artistas… Que me parece fenomenal, entiendo el tema sexual de la mujer en las pinturas, pero creo que es repetitivo. Y dije, me apetece mucho mostrar lo que es el arte de la sensibilidad y de la belleza del cuerpo de la mujer. La igualdad entre diferentes cuerpos físicos, y justo ha coincidido con que les gustó a los de Nueva York.

¿Cuál es su proceso creativo?

Lo primero que hago es hacer una sesión de fotos con un equipo y yo lo dirigo. Las modelos las elijo previamente. Después de esas fotos hago dibujos, y ya de los dibujos hago pinturas

¿Qué otras aficiones tiene a parte de la pintura?

Pues antes muchas más, antes me encantaba la actuación, cantar, la música. Pero al fin y al cabo mi carrera es mi hobby y mi hobby es mi carrera. Sobre todo viajo mucho, me encanta viajar, y la fotografía me fascina.

¿Alguna vez se ha encontrado en uno de sus viajes a una mujer que le gustaría pintar, y se lo ha pedido?

Sí, sí. El más reciente fue en Cuba, vi una señora por la calle, le pedí la foto y el cuadro es tal cual ella.

¿Y le ha llegado a ella alguna foto del cuadro?

No, no le pedí su número de teléfono. Además, tampoco se dio el caso. Le pedí la foto y ya fue al llegar a casa cuando dije wow esta foto.

Ahora lo siguiente es Nueva York y luego una nueva colección sobre la naturaleza. ¿Cree que va a seguir creciendo como artista?

Lo que le pasa malo y bueno a todo artista es que compites contra ti mismo. Obviamente tengo muchas ganas de lo que está por venir, haré lo que pueda para conseguirlo. Pero siempre está esa duda. Yo espero que mi obra siga conectando con la gente, y creo que a veces la razón por la que el público me sigue en el camino es porque vamos cogiendo los mismos gustos a la vez.