Rosalía estreno este miércoles el videoclip de ‘Despechá’, rodado en la playa de s’Areneta del Portitxol de Palma días antes del concierto que la artista catalana ofreció en Mallorca el 1 de agosto ante más de 9.000 personas.

El videoclip, que ha batido récord de reproducciones, muestra un ambiente alegre y veraniego en el que poder disfrutar de la playa y recrea varias situaciones comunes: gente pasando calor, pícnic en familia, niños jugando con el agua, la arena y las conchas del mar... Y todo pasado por agua.

Antes del estreno del videoclip, Rosalía también había regalado a sus seguidores un breve baile de la canción en sus redes sociales.

Esta es la letra de la canción interpretada por Rosalía:

Yeah-yeah

Yeah-yeah

Mmm

Baby, no me llame'

Que yo estoy ocupá' olvidando tus male'

Ya decidí que esta noche se sale

Con toda' mis motomami', con toda' mis gyale'

Y ando despechá', oah, alocá'

Bajé con un flow nuevo de caja, baby, hackeá'

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'

Y ando despechá', oah, alocá'

Que Dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah

Voy con la falda (ah), aro' y cadena' (eh)

Piña colada (sí), no tengo pena (no)

'Toy con la Fefa (wuh), ella es la jefa (sí)

Ella lo baila (yeh), ella me enseña (yeh)

Hoy no trabaja (uh) esta morena (no)

Fuck la fama (eh), fuck la faena (ja)

La noche es larga (eh), la noche está buena (eh)

Un mambo violento y fin del problema

Mira qué fácil te lo v'y a decir

A, B, C, one, two, three

Mira qué fácil te lo v'y a decir

Que esta motomami ya no está pa' ti

Mira qué fácil te lo v'y a decir

A, B, C, one, two, three

Mira qué fácil te lo v'y a decir

Que esta motomami ya -

Y ando despechá', oah, alocá'

Bajé con un flow nuevo de caja, baby, hackeá'

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'

Y ando despechá', oah, alocá'

Que Dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah

Mmm, voy a 180 porque soy una racineta, ¿qué, qué?

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, uh

Voy a 180 porque soy una racineta, ey, ey

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, mmm, mmm, mmm

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Ey

Yeah-yeah-yeah-yeah

Chris Jedi

Gaby, Gaby, Gaby

De Barcelona pa' Santo Domingo

La ROSALÍA, mmm, jaja, je

Jeje

Ey

Uh, uh, uh, uh

Omega

Ey, ey, ey

Uh, uh, uh, uh