Joni Mitchell toma la palabra en el Festival de Jazz de sa Pobla

Joni Mitchell (Fort Macleod, Canadá, 1943) no solo es uno de los iconos de la canción de autor de los años 70, porque su repertorio también se extiende hacia el pop y el jazz, con colaboraciones con leyendas como Charles Mingus —a quien dedicaría uno de sus más hermosos discos, Mingus, de 1979—, Pat Metheny, Jaco Pastorius o Wayne Shorter. «Sus canciones llevan explicando el mundo y contándonos lo que somos desde hace más de cincuenta años», señalan desde la organización del Mallorca Jazz sa Pobla, festival que le rendirá homenaje el próximo 16 de agosto en el Parc de Can Cirera Prim (a las 22 horas), con la actuación del Guada Álvarez Quintet – The Joni Mitchell Letters.

La idea de este homenaje nació hace ya unos años del músico y productor mallorquín Toni Brunet junto al Conservatorio de Vitoria-Gasteiz, como propósito para sumar energías en la lucha contra el cáncer de mama, aunque en este caso la recaudación se destinará a la Associació Llar de Memòria, una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es trabajar con las familias y enfermos de Alzheimer u otras demencias. El Guada Álvarez Quintet - The Joni Mitchell Letters está liderado por Guadalupe Álvarez de Luchia, cantante y compositora bonaerense que, como actriz, también ha trabajado en distintas producciones televisivas. El quinteto se completa con Josué Santos, pianista, saxofonista y compositor; el mallorquín José Vera, compositor y contrabajista; Toni Brunet, productor musical mallorquín afincado en Madrid; y el valenciano Edu Olmedo, uno de los baterías más personales y creativos de nuestra escena.