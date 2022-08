Cecilio G, de vacaciones en Mallorca

Cecilio G, el trapero al que le persigue la controversia, aterrizó en Mallorca hace un par de semanas. Con motivo de su actuación en el Atlàntida Mallorca Film Fest, el cantante decidió pasar unos días en la isla colaborando con artistas locales, pasando el rato con amigos, saliendo de fiesta y hasta cortándose el pelo en "la peluquería de los famosos". Hace un mes, el músico protagonizó un altercado en el festival Sónar de Barcelona, donde fue detenido tras agredir a un agente de seguridad privada y a un Mosso d’Esquadra. Sin embargo, pidió disculpas y ha disfrutado de una estancia tranquila en una casa del centro de Palma con vistas al casco antiguo.

"Mallorca es funky pero yo más", bromeó en las redes sociales junto a una imagen de fiesta con un billete de 100 euros pegado a la frente. En sus primeros días en la isla, Ceci se subió al escenario del Atlàntida para uno de los conciertos más esperados del ciclo de cine más famoso de las Balears. Tras la suspensión de su actuación en el festival hace dos años con motivo de la pandemia, este año el trapero se pudo redimir en Ses Voltes completando el aforo del evento.

Una semana más tarde, el catalán encendió las redes sociales con una foto junto a Tomeu Penya en el Restaurant S’Estanc Vell de Villafranca de Bonany. "Fue casualidad. Estaba comiendo y él, junto a una mujer y el organizador del Sònar en Mallorca, se me acercaron para hacerse una foto. Supe quién era después, por la noche, cuando mi hija me dijo: ‘¿No sabes con quién te has hecho la foto?’. Fueron muy educados", confesó el cantautor a este medio sobre este peculiar encuentro. Una publicación que ha levantado el interés de compañeros de profesión mallorquines como Valtònyc o Xavibo, o hasta de decenas de fans reunidos en los comentarios pidiendo una colaboración.

El artista pasó gran parte de su estancia en Mallorca mano a mano con su amigo el fotógrafo analógico Margarito DeLa Guetto. Por último, se le pudo ver tomando algo en el bar de ciclismo Rapha Mallorca aunque, según una de las propietarias del establecimiento, solo para "beberse una cerveza" y "no para subirse a una bici", o colaborando con la marca de joyas del joven artista mallorquín Alex Sobrón.

Además de estos encuentros, Cecilio G aprovechó para hacerse un cambio de look a manos de Manuel Cortés. El dueño de "la barbería de los famosos" de Mallorca, por la que han pasado celebridades como Cristiano Ronaldo o Bad Bunny, posó en Instagram con el trapero tras cortarle el pelo.