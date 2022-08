Charla literaria con Inés Martín Rodrigo, ganadora del Premio Nadal 2022, este jueves en Pollença

La ganadora del Premio Nadal 2022, Inés Martín Rodrigo, que obtuvo este galardón por la novela Las formas del querer, será la protagonista de una conversación literaria que tendrá lugar este jueves en el Club Pollença, a partir de las 20.30 horas. La escritora madrileña, de 39 años, autora de títulos como Azules son las horas y Una habitación compartida, donde entrevista a diferentes literatas como Ida Vitale, Zadie Smith y Elena Poniatowska, charlará con Laura Revuelta, redactora en jefe del ABC Cultural, diario al que Martín Rodrigo está ligada.

Las formas del querer, que ya puede encontrarse en las librerías editada por Destino, es una historia entrañable donde realidad y ficción se entremezclan, un homenaje a su madre, Aurora Rodrigo, quien le aficionó a la literatura y que falleció cuando Inés contaba catorce años, y una defensa del amor en todas sus facetas.

Su personaje principal es Noray, quien, como la autora, cree en «el poder terapéutico y reparador de la literatura» según confesó Inés Martín Rodrigo en una entrevista a Efe tras ganar el Nadal. «Cada uno tiene que mirarse en el espejo de su propio pasado y ver qué reflejo le devuelve», indicó la escritora, que a través de su protagonista «ilumina» con esta novela zonas de sí misma que había dejado enterradas por miedo, como la anorexia y la depresión que sufrió en su adolescencia a raíz de la muerte de su madre tras años de sufrimiento por un cáncer.

«En ese juego de espejos que es la ficción he ido moldeando mis recuerdos hasta encontrar la historia que quería contar, la historia de Noray, que (no) es la mía. Aunque, al final, la literatura nos salvara a las dos. O no. Eso sólo el lector lo sabe, sólo él puede decidirlo», escribía hace unas semanas la propia Martín Rodrigo en el suplemento abril de Prensa Ibérica.