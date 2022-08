Domingo Zapata: "Todos deberíamos tener la oportunidad de perdernos"

"Es un viaje interesante, que te hace pensar y con el que acabas amando la vida", afirma Domingo Zapata. El pintor mallorquín ha unido fuerzas junto al bailaor Rafael Amargo y el director Nicolás Pérez-Costa para llevar a la vida un musical flamenco basado en su libro The Beautiful Dream of Life. La obra se estrena el 4 de agosto, en el Teatro Marquina de Madrid.

"El libro se publicó en Estados Unidos, en 2017, fue best seller y ahora estamos trabajando en hacer una película —dirigida por mí— que esperamos empezar a grabar en diciembre. Hablando con Rafael Amargo, que somos amigos desde hace muchos años, me comentó que estaba preparando algo nuevo para presentar en el Teatro Marquina de Madrid. Le sugerí que le echara un vistazo a mi guion y le encantó. De una forma muy natural, muy orgánica, empezó todo. Yo solo le entregué el guion y, Rafa es como es, creó la historia. Tengo ganas de ver cómo se traslada a la vida", explica Zapata.

El pintor, aunque no ha estado presente en el proceso de montaje de la producción, ha elaborado algunos de los decorados y ha podido leer el nuevo guion. Una historia que pone el foco en la importancia de la salud mental a través de un argumento que se desarrolla en La Gran Manzana: "Es una historia ficticia que viene de algo que yo conozco: el mundo del arte y los artistas. Trata sobre un artista, Rodrigo Concepción, que es una combinación de cosas que me han pasado a mí y cosas que he visto. Vive en Nueva York y tiene mucho éxito, pero tiene un vacío en su interior. El protagonista se enamora de una chica que se llama Carlota, todo cambia y la esperanza nace. Llena todos sus vacíos. Sin embargo un día se levanta y se da cuenta de que el amor de su vida vive solamente en sus sueños. Llega hasta un punto en el que cree que la realidad es la que sale en sus sueños y no distingue lo que es real de lo que no. Trata algo que está a la orden del día como es la salud mental, en este caso la esquizofrenia, y lo importante que es. Todos deberíamos tener la oportunidad de perdernos".

Este proyecto no es el primero del pintor mallorquín en el mundo de la música. El artista ha participado en el musical de Nacho Cano, Malinche, que se estrenará el próximo 15 de septiembre en IFEMA, también ha realizado decorados para la Filarmónica de Tokio y colaboró con el Teatro Real hace un par de años para Desplante, dentro del marco del ciclo Flamenco Real junto al bailaor Eduardo Guerrero. "No me puedo imaginar un mundo sin música. El arte en general es fundamental. Si no tuviéramos el arte seríamos simplemente árboles plantados ahí por la eternidad", sentencia Zapata.

Actualmente, el palmesano se encuentra trabajando en una exposición inspirada en Pablo Picasso, inmerso en el estudio donde el propio icono del cubismo trabajó los últimos 15 años de su vida, en su residencia de Notre Dame de Vie. Una obra que se estrena el próximo 15 de octubre en Tokio y en la que lleva trabajando meses: "Es muy complicado. El estudio está prácticamente idéntico y trabajar aquí es una responsabilidad importante".

Domingo Zapata continúa trabajando para traer al público historias y arte. Con un mural en Times Square o una exposición junto a nombres de la talla de Warhol o Dalí en el Palacio de la Bolsa de Marsella. Desde 2002 hasta la actualidad, ha llevado el talento mallorquín a todos los rincones del mundo consagrándose como uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional.