"Hi ha moments que penso que no puc més", sentencia Josep Miquel Arenas, conocido por su nombre artístico Valtònyc, en su nuevo single. El rapero mallorquín estrenó este pasado lunes un tema grabado, producido y masterizado por el propio artista desde su exilio en Bruselas.

La canción, presentada con el título Silenci en Youtube, retrata la tristeza y la soledad del exilio, además de temas como la muerte, la incerteza o el desamor: "Em volen mort i no és fàcil matar a algú que no acaba d’estar viu". Recitando otros versos como "Sempre està més trist qui més somriu" o "En un món on ses punyalades no són d’amics" llega con otro rap cargado de crítica social, mensaje y "melancolía", en palabras de sus fans.

Una grabación que llega tras Gris, estrenada hace cuatro meses bajo el pseudónimo VAVNER. Un alias con el que lleva trabajando casi un año de forma independiente para temas como Cansat, Vida o Carrers.

En su propio Twitter, el rapero ha recibido todo tipo de mensajes destacando la "añoranza" y "cercanía" de la canción, y animándole a seguir hacia delante. Carles Puigdemont no ha tardado en expresar su apoyo al tema: "Difícil de no emocionar-se. Senzill i profund alhora. Molt bo", comenta en sus redes sociales.

"Faig bandera d’una guerra perduda. Acostumat a sa derrota, victòria m’asusta", repite el cantante en el estribillo del tema.

Valtònyc huyó de España en 2018 tras ser condenado a prisión por enaltecimiento del terrorismo, amenazas y calumnias e injurias graves a la Corona. A finales de mayo de este año, la justicia belga denegó su extradición a España tras repetirse el juicio. Actualmente continúa exiliado y ejerciendo su profesión como artista.