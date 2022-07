Llevan la marca del 11s en los ojos

La irreversible aniquilación del Formentor obliga a rescatar una entre los cientos de fotografías históricas del hotel. La imagen se recogió en la pérgola destruida. Excepcionalmente, el periodista escrito estaba más cerca de los cuatro protagonistas que el gráfico. A un metro escaso, desde donde certificar que en aquel octubre de 2001, los ojos de los gobernantes llevaban la marca del 11S. Aterrorizados por el terror, no se cogieron del brazo para reforzarse, solo para no caerse y disimular el estupor.

Arafat no sabía que Mallorca era su último viaje antes de morir, el faraón Mubarak no imaginaba que acabaría juzgado en una jaula por sus egipcios, el orondo Aznar de la mayoría absoluta no sospechaba que sufriría el mayor atentado en Europa de todos los tiempos, solo Shimon Peres les restregaba a sus enemigos que se encontraba en perfecto estado de salud a los 78. Aunque se coloquen en los extremos, el palestino y el judío se estrecharon la mano a regañadientes. Y Peres abroncó a Aznar por victimista del terror.