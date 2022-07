Música per a l'equador

Juliol acaba i amb ell alguns també acaben vacances mentre que uns altres les començaran dilluns. Som a l’equador de l’estiu. Un equador farcit de propostes musicals.

Avui a Bellver (20.30), la Banda de Música de Palma fa un homenatge a Felanitx a través d’un programa titulat 200 anys de música a Felanitx i en el qual Francisco Valero-Terribas dirigirà obres dedicades a la ciutat de llevant d’autors com Bernabé Sanchís, Derek Bourgeois, J. Rafael Pascual Vilaplan i Víctor Ferragut.

Una mica abans a Can Balaguer (19h), també a Palma, el quartet DaBraccio presenta en Can Balaguer un programa amb obres de compositors nostres: Josep Prohens i Antoni Mairata, al costat d’una obra nova de Javier Hombría i d’altres de Bach i Piazzola.

A Portocolom (21h), l’espectacle Ànima de La Traviata, amb una selecció de fragments de l’òpera de Verdi amb direcció musical de Maria Victòria Cortès, escènica d’Eugenia Corbacho i les veus de Núria Vilà, José Manuel Sánchez, Lluís Sintes i el piano de Francesc Blanco.

A Andratx, a la Terrassa Barba Rossa d’Andratx (22h), Maria del Mar Bonet cantarà un homenatge al Pare Ginard.

Demà dissabte podem començar el dia anat a Alaró a escoltar l’orgue de Sant Bartomeu (11.30h).

Ja el vespre, al claustre de Montisión de Palma (20.30h), l’Orfeó Balear, la Camareta Balear i la mezzosoprano Ángela Lorite presenten una gala d’òpera, dirigida per Daniel Mulet. Obres de Verdi, Mozart, Bellini, Rossini, Mascagni i Bizet.

Diumenge segueix a Cas Pianista de Sineu (22h) el projecte 1 Piano y 200 Velas, amb David Gómez.

Dues hores abans (20h) a la capella de les Escolàpies de Sóller, la soprano Sophie Tran Ky i la pianista Sizanne Bradbury oferiran un recital de cant i pinao amb obres de Purcell, Haendel, Bach, Schubert i altres compositors.

A la Clastra de Son Mas, també diumenge (22h), actuació de Guillem Soldevila.

Ja fora de la Música clàssica, dues recomanacions més. A Lloret, avui i demà el festival MoboFest, amb actuacions de pop/rock a partir de les 18.00 hores.

I a Portocolom, tot i no ser una recomanació musical, tenim demà una Jornada de Portes Obertes als Clossos de Can Gaià (19h), en la qual es podrà veure en directe la bona feina que hi fan els científics i els volutaris.