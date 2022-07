No está exento de una de Hollywood

Si Albert Serra no ha participado un año en Cannes, es porque el festival no se ha celebrado. Conforma y confirma la estirpe de genios catalanes con minarete junto a Dalí y Ferran Adrià, los barcelonistas tienen licencia para incluir a Cruyff o Guardiola. El almibarado «elitismo para mayorías» de Umberto Eco sucumbe ante el control absoluto de su obra y de su espectador, exigido por el director que le robó el actor fetiche a Truffaut. Es uno de esos mavericks a los que Hollywood embrida encargando una película de superhéroes que no podrás rechazar.