La escritora francesa Annie Ernaux abre las puertas de su intimidad en el vídeo documental The Super 8 Years que ha creado con su hijo David Ernaux-Briot. La ganadora del premio Formentor de las Letras muestra la parte más privada de su vida: «Es la época donde yo empecé a escribir, también se ve el distanciamiento entre el que era mi marido en ese entonces y yo. Se vive el divorcio desde las imágenes», confiesa.

La escritora, de 81 años, y su hijo presentaron ayer en el Atlàntida Mallorca Film Fest, en el Cine Rívoli, la película documental que han hecho conjuntamente, The Super 8 Years. Fue muy bien acogida por el público mallorquín, a quien conoce a raíz de su última visita a la isla, en 2019.

En los años 50 la familia de Annie Ernaux adquirió la cámara de vídeo Super 8, deseada por todo el mundo en aquella época. Y a partir de ese momento empezaron a documentar todo lo que les ocurría.

«Las grabaciones están hechas entre 1972 y 1981, son películas que no se visionaron en muchísimo tiempo. Las grabó mi exmarido y las tenía él. Fue ya en el 2013 cuando mi hijo quiso ver las películas con mis nietos. Y en un momento dado David me pidió hacer un documental con los vídeos», destaca la escritora.

David Ernaux ha sido el encargado de la recopilación documental y de la selección de los archivos: «Mientras hacíamos las sesiones de transmisión de información yo iba grabando. Y mi madre comentaba lo que pasaba. De repente me encontré frente a lo que para mí era un material súper interesante. Por un lado, tengo la voz de mi madre y por otro, las grabaciones de mi padre. Le pedí a mi madre que escribiera un texto contando las experiencias. Lo siguiente fue cohesionarlo todo y crear el documental».

«Hay cinco horas y media de imágenes. Las miramos todas juntos y luego mi madre empezó a escribir su texto a partir de lo que ella iba viendo en las imágenes», cuenta David, a lo que añade Annie: «Yo iba anotando las sensaciones y las memorias que me venían a la cabeza al ver las imágenes. Grabé un texto que dura una hora, lo hice en 2020 durante el confinamiento. Es una grabación non-stop, no todo el material se ha utilizado en la película. Mi hijo ha ajustado la cantidad de palabras en las imágenes. Una tercera parte del texto se ha dejado de lado porque hay imágenes que hablan por sí solas».

El relato «va más allá de la historia familiar. Muestra los viajes a Albania y Chile en una época repleta de un trasfondo político muy delicado», señala la autora de El acontecimiento, uno de sus libros más logrados.

En la película ella enseña cómo escribe su primera novela en secreto, y ha habido espectadores que han llegado a pensar que su profesión fue uno de los motivos del distanciamiento con su exmarido. «El éxito no tuvo ningún papel en mi separación, porque mi primer libro no fue exitoso. Pero sí tuvo que ver el tiempo que empecé a dedicarle a la escritura. Lo presenté a tres editores y dos me lo aceptaron. Pero claro, el hecho de no haber dicho eso en casa generó un efecto bomba dentro de la familia», reconoce.

Son muchos los personajes que aparecen en la historia pero la madre de Annie destaca por encima del resto por ser una mujer adelantada a su época. «En la película se ve claramente que ella no pertenece a este mundo burgués al que yo pude acceder. Pero ella era una mujer de pueblo muy fuerte. Le daba valor a la educación, siempre me animó a leer y a estudiar, tenía un rasgo feminista que estaba muy presente», comparte Annie.

Este reality show de los 80 es la oportunidad perfecta para entender cómo era la vida francesa de entonces. Personas que vivían entre dos clases sociales y que tenían pasiones como la escritura, los viajes y la cultura. Una inmersión a otra época y a las entrañas de la intimidad de una de las escritoras más importantes del panorama francés, Annie Ernaux.

La combinación de elementos y la selección de contenidos de David Ernaux le aportan la ligereza y actualidad del siglo XXI a una historia lejana al presente pero con temas tan candentes como el feminismo, las clases sociales, las guerras, las disputas políticas, el divorcio y la convivencia en el seno de una familia progresista y avanzada para su época.