La 'playlist' de... David Riu

El promotor catalán afincado en Mallorca David Riu, director y fundador del festival Contrast, es una enciclopedia del rock. A lo largo de su carrera ha podido asistir a unos premios Grammy y durante cerca de quince años estuvo girando por medio mundo de la mano de Marky Ramone, el mítico batería de la banda neoyorquina.

Una canción para la Familia Real:

La ranchera El Rey, de Vicente Fernández. «Creo que no es original suya, en cualquier caso parece como si hubieran tenido una bola de cristal con vistas a Abu Dhabi», bromea.

Para descubrir a los Ramones:

I Wanna Be Sedated. «Con este calor, a mí que me seden y me despierten al final del verano, esto ya es insoportable. Como dice la letra Get Me To The Airport and Put me on the plane y si puede ser que este avión vaya al polo norte».

Para iniciarse en el rock:

Union City Blue, de Blondie. «Imperdibles los bailoteos que se marcan al final del vídeo, me recuerdan a mí mismo cuando intento bailar, cosa que no pasa muy a menudo».

Para irse de festivales:

Dedicated Follower of Fashion de los Kinks. «No todos, pero la gran mayoría de festivales se trata de instagrams, modas del momento, y que se vea que estuve en el VIP. Creo que tener acceso al VIP debería desgravar a Hacienda, es un trabajo en sí mismo».