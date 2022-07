Artista en casa de artista

No hay duda que Clara Ingold, poco a poco, se va convirtiendo en una artista ecléctica, grande ya lo era como actriz, pero ahora también muestra sus habilidades, que no son pocas, en el terreno de la música.

Junto a su trio acompañante, The Silvers Pickets, formado por J. M. Puigsever «Puter», Mané Capilla y Juanmi Bosch, Ingold demostró lo que sabe hacer como compositora e intérprete en el jardín de Ca n’Antònia Camia (otra ecléctica) de Portcolom, la noche del pasado sábado.

Primero, antes del directo, pudimos ver el último videoclip que sobre el tema Ets un puta, han grabado Clara y sus muchachos. Una canción llamada a ser una especie de canción del verano alternativa, pues es pegadiza, irónica y con ritmo. Y luego vinieron las aportaciones en vivo, un repertorio de casi una hora en la que pudimos escuchar temas propios, la mayoría, junto a algunas versiones, unas incluso de las que ya había grabado Ingold cuando formaba parte del dúo Codo, apadrinado en su momento por Joan Miquel Oliver. Un dúo, hay que decirlo, tristemente desparecido.

De Clara escuchamos The collector, Superlove, The Garden, Evil inside, Setas, Stone y My day, unas llenas mayoritariamente, de un espíritu country americano, sin pecar en los tópicos del género y otras bebiendo del blues

Por lo que a versiones se refiere: el clásico Kaw-Liga de Hank Williams, el blues Folsom prison de Johnny Cash y Hold on, ésta última de Angelo Borrás de Sunflowers a modo de homenaje a quien murió joven el pasado mes de junio.

Noche curiosa, con un público heterogéneo y entregado, que aplaudió el buen hacer de Clara y sus tres acompañantes plateados, que volvierton a interpretar, ahora en vivo, Ets un puta.