La cantante Lourdes Hernández, más conocida como Russian Red, se transforma en Ramona, en una película, homónima, dirigida por Andrea Bagney. Esta comedia romántica se estrenará por primera vez en España esta noche en el Atlàntida Mallorca Film Fest. Directora y actriz se encontraron de una forma tan hollywoodense que parecían hechas a medida la una para la otra. Bagney cuenta a este diario cómo ocurrió el inicio de todo: «La elección de Lourdes como protagonista fue muy mágica, YouTube me recomendó un vídeo de Russian Red, y dije, yo quiero que ella sea Ramona. Investigué quién era y le mandé el guión. Lo bonito de esto es que las dos éramos muy outsiders, muy nuevas, ninguna juzgaba que la otra fuera novata».

Ramona es una película independiente, grabada en 16 mm, con una mezcla de escenas a color y en blanco y negro, pero trata temas tan actuales como un trío amoroso y los problemas de una millenial. «Es un homenaje al cine por todos lados, quería una película ligera. Es intensa, porque yo soy intensa, y como toda buena comedia, tiene drama. Para mí Ramona es una película súper comercial», detalla la directora, a lo que la actriz contesta: «Es muy entretenida, no sé si la llamaría comercial, creo que es muy accesible. Esta película grabada en digital por otra persona podría ser una película de Netflix, la historia y la forma en la que está contada es muy actual, trata algo que podría estar ocurriendo en un barrio de Madrid hoy mismo».

Se dice de Ramona que está en una línea semejante al cine de Pedro Almodóvar: «A mí me encanta Almodóvar, pero jamás hubiera dicho que era una referencia para Ramona. Pero yo creo que ha sido porque he elegido a una persona española, hablando como hablamos las mujeres españolas de 30 años, muy natural y real. Y he comprendido que eso es lo que hace Almodóvar, escoge a unas grandes mujeres, les pone una cámara muy bien puesta y con unos buenos diálogos. Y como Ramona tiene unos diálogos muy bien escritos (risas), y he escogido a una mujer Almodóvar, como es Russian Red... creo que cuando lo vea, me llamará y me dirá ‘me la has quitado’, y le diré que yo la vi primero», bromea Bagney.

Russian Red y Andrea Bagney ya están realizando su próximo proyecto, una mini serie de seis capítulos, fruto del buen equipo que forman juntas.