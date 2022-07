El próximo 1 de agosto tendrá lugar una de las fiestas más coloridas y variadas de Mallorca, en Son Amar: el aniversario de Das Inselradio Mallorca.

«No es solo un concierto, o una fiesta, ¡es un festival! Un colorido ramillete de actividades, música y diversión. El cartel es una verdadera fiesta para los oídos», anuncian. Artistas locales como One Man Rocks, y Norbert Fimpel y Tolo Servera; o los conocidos DJs T - Mark y Francesca Faggella estarán presentes. También en el escenario se podrá ver a Nico Suave y Juan Daniel, o al músico germano-español Dennis Mansfeld, que ya ha actuado como telonero en los conciertos de Sarah O’Connor y Nico Santos. Otro nombre destacable es el de Larsito, que con sus letras recordará a las fiestas en la playa. Junto a ellos, en el gran escenario de Inselradio al aire libre, estarán Fury in the Slaughterhouse. La banda de Hannover celebra este año su 35º aniversario, y siguen dándolo todo. Harán vibrar al público con sus canciones de culto como Time to Wonder o Won’t Forget These Days.

Como siempre en cada fiesta de Inselradio habrá una simbiosis y un puente entre la comunidad mallorquina y la alemana, ya que ese es el objetivo de esta radio alemana: unir a todas las nacionalidades. Por eso no puede faltar una banda española Y nadie mejor que Nacha Pop. En los años 80 nació en Madrid este grupo, autor de éxitos como La chica de ayer. A través de sus conciertos por todo el mundo, pero especialmente en España y América Latina, han hecho que sus fans disfruten de sus temas.

Pero la fiesta no solo consistirá en un programa musical colorido y variado, los invitados también podrán disfrutar de una gran oferta gastronómica. En el restaurante Azahar y la zona de barbacoa, los huéspedes tendrán la oportunidad de comer deliciosos platos y disfrutar de sus cocktails y refrescos.

El evento también atenderá a los más pequeños. Un mundo infantil que será tan intenso como el de los adultos. Payasos, magos, fútbol, manualidades, zona de psicomotricidad, un castillo hinchable, un lote de disfraces, poundfit para niños y una gran olimpiada infantil mantendrán a los niños en movimiento y felices.

También habrá un gran sorteo con increíbles premios: desde un crucero hasta un showcooking privado con el maestro arrocero de la selección española, Kike Martí.