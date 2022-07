Harnoncourt, de fadrina Hoffelner

Dimecres horabaixa, després de la migdiada, ens despertàvem amb la notícia de la mort d’una de les grans violinistes del segle XX, sobretot pel que fa a la interpretació de la Música Antiga: Alice Harnoncouert, de fadrina Alice Hoffelner, de 91 anys i esposa del també gran Nikolaus Harnoncourt, el mític director, qui, amb la seva dona, líder del grup Concentus Musics Vien, posaren les bases del que és avui la interpretació de la música amb instruments originals.

Alice i Nikolaus fundaren el mateix any del seu casament (1953), el conjunt instrumental que amb el temps ha esdevingut un referent per tots els qui han volgut dedicar-se a la Música Antiga, o a la interpretació Històricament informada, com és la tendència actual per anomenar aquesta manera de fer música cercant el so del moment en el qual fou escrita.

El matrimoni Harnoncourt és un dels clars exemples de bona feina en un camp concret. Ella com a concertino i solista, ell (que va morir fa sis anys) com a recercador i director. Tots dos han marcat una època, la que va des dels anys cinquanta fins a l’actualitat, deixant empremta.

D’Alice ens queden els seus enregistraments i els seus escrits (malauradament no traduïts de l’alemany). Ara bé, entre els seus discos, són recomanables els Concerts per a violí de Bach i el dedicat a les Partites de Heinrich Ignaz Franz von Biber.