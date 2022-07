Port Adriano enloquece con Nile Rodgers

Fue la noche para bailar con la leyenda que impulsó la música disco y el funk en la década de los 70 y 80, Nile Rodgers, y el público de Port Adriano se entregó desde el primer momento. El repertorio obligaba a ello porque la estrella neoyorquina que lleva más de medio siglo en los escenarios y su banda, Chic, interpretaron una veintena de temas en los que la palabra dance aparece en grandes letras de neón. Solo faltaba la bola metalizada de las discotecas de antaño, aunque el espectáculo que ofrecieron Rodgers y todos sus virtuosos artistas brilló por sí mismo en el estreno del décimo aniversario del festival de música de la lujosa marina.

Era la primera vez que venía a Mallorca el cantante, compositor, guitarrista y productor que lanzó al estrellato a Madonna con su Like a Virgin y Material Girl. Por sus manos también han pasado los temas de David Bowie Let’s Dance y Modern Love, y anoche todas estas canciones sonaron versionadas por los protagonistas de Port Adriano, como Get Lucky, de Daft Punk, I’m Coming Out, de Diana Ross, y varias de Sister Sledge, a quienes también ha guiado el incombustible artista de la boina del revés. Su revisión de los clásicos propios y ajenos hizo mover los pies a los espectadores desde las iniciales Dance, Dance, Dance y Everybody Dance. Aún quedaba mucho para disfrutar al ritmo de My Feet Keep Dancing y enloquecer al final del concierto con las muy esperadas Le Freak y Good Times.

Entre tema y tema, Rodgers no paró de animar a sus 1.500 fans para que levantasen las manos, batiesen palmas y demostrasen que están «preparados para la fiesta». Les instó a cantar a coro cada vez que decía «sing» y, por supuesto, respondieron. Los que quedaban por levantarse en las gradas lo hicieron cuando sonó We Are Family y Kimberley Davis, una de las cantantes, se llevó una ovación por su solo a capela tras los acordes del líder de Chic.

La banda deleitó al público y puso el listón muy alto a las dos próximas citas de Port Adriano Mallorca Festival: The Dire Straits Experience y Texas.