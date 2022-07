Dina Nedeltcheva: «Todo músico necesita salir de su zona de confort»

La pianista búlgara, residente en Mallorca, inicia este jueves en Deià una gira de tres recitales en la isla con los dos Conciertos para piano de Chopin junto a la orquesta Deià Chamber Players.

Empezó a los cuatro años. ¿Podemos hablar de niña prodigio?

No, para nada. Empecé de pequeña, pero a partir de ahí siempre he tenido que esforzarme mucho para lograr mis objetivos.

¿Qué significó trabajar junto a Stela Oslekova?

Muchísimo. Para cualquier artista los inicios son fundamentales y ella supo darme una base y me hizo entender que, en mi profesión, como en otras, el espíritu de sacrificio es importante. Por otra parte, me inculcó la pasión por el piano, el amor al instrumento.

Empezó en su país, pero se graduó en Badajoz. ¿Cómo llegó a España?

Cuando yo tenía trece años y por motivos de trabajo de mi padre, nos instalamos en Mallorca. Así que seguí estudiando aquí hasta el nivel profesional y tuve, entre otros profesores, a Ireneusz Jagla. Pero al tener que decidir si seguía estudios superiores de música opté por Badajoz, ya que allí estaba de profesora Mariana Gurkova, una gran pedagoga que me ha ayudado siempre mucho.

Y luego se fue a Salzburgo.

Tenía claro que quería salir, primero porque mis profesores me lo aconsejaban y luego para tener una experiencia personal. Pensé en el Mozarteum porque es un referente, por sus propios profesores, pero también por el ambiente musical que se vive a su alrededor. Presenté mi petición, hice las pruebas y me dieron la plaza.

Para un músico, ¿es necesario salir fuera a estudiar?

Todo músico necesita salir de su zona de confort. Se lo recomiendo a mis alumnos. Salir fuera es ver otras maneras de hacer música y de tener experiencias personales nuevas. La música está viva y hay que salir para conocer otras sensibilidades.

Ha conocido a algunos de los grandes como Paul Badura-Skoda y Alicia de Larrocha.

Sí y con estos grandes maestros he aprendido a tocar el piano, pero, sobre todo, a enseñar mejor a tocarlo. En sus clases, además de técnica, aprendí consejos que ahora puedo aplicar a mis alumnos. Y otra cosa: al tenerlos cerca te das cuenta de lo humanos que son esos grandes.

¿Por qué eligió volver a Mallorca?

Volví, pero mi trabajo está en Madrid, ya que tengo plaza en el Conservatorio Superior. Me casé aquí y tengo dos hijos. Puedo compaginar el hecho de vivir en este paraíso con el de trabajar fuera algunos días de la semana. Además, aquí tengo mi propia escuela de música.

Durante tres días consecutivos va a interpretar los dos Conciertos de Chopin en una misma sesión ¿No es mucho Chopin?

Para mí no hay nunca mucho Chopin. Cuanto más toco su música, me siento más cercana a él. Y además esos dos conciertos... ¡son tan diferentes! Cada uno tiene sus peculiaridades: uno es majestuoso y el otro más volátil. El programa no se hace pesado ni para el intérprete ni para el público. Para mí, es un ejercicio de resistencia y de concentración.

¿Qué sería del piano sin Chopin?

Sería como tocar con una sola mano. Chopin revolucionó la técnica y promovió lo que vino después. Chopin y el piano son una misma cosa. ¿Qué sería de la música sin Bach? Seguro que diferente. Pues eso, sin Chopin la historia del piano no sería la misma.

Alterna recitales de piano solo con conciertos con orquesta. ¿Se sitúa diferente?

En realidad sí. La preparación y el compromiso son los mismos, pero el estar solo en el escenario te da una pasión diferente. Junto a una orquesta te sientes más arropada. Y el público también se sitúa diferente ante un recital que ante un concierto con orquesta.

Toca poco en la isla.

A lo mejor porque llevo años viajando de aquí para allá. También puede ser que, al no estar ligada al conservatorio de aquí, eso me haga un tanto invisible. No sé, espero poder tocar más en la isla. Aquí tengo mis raíces, mi familia y mis amigos.