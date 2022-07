Sebastián Yatra: «Tengo preparado el show de mi vida»

Sebastián Yatra está en pleno Dharma Tour, con el que visitará mañana Mallorca, en el Antiguo Aquapark de Calvià, dentro del ciclo de conciertos estivales organizado por Mallorca Live Summer. La apertura de las puertas será a las 20.00 horas y el concierto empezará a las 22.00 horas.

Un show en el que el medellinense cantará sus números uno y las canciones de su último disco, Dharma, que se estrenó el pasado 28 de enero.

Yatra, a sus 27 años, ya cuenta con ocho nominaciones a los Grammy Latinos, una nominación a los Grammy y tres premios MTV EMAs. Ahora opta a un Oscar a la Mejor Canción Original, por Dos Oruguitas, que hizo para la famosa película de Disney Encanto.

El músico declaró ayer a este diario que no recuerda sus años en Medellín, «solo viví dos años allí, entonces no me acuerdo. Lo que sí puedo ver son todos los vídeos caseros que grababa mi papá en su cámara, él los editó con mis hermanos de chiquitos, creciendo, entonces es bonito. Y aunque no recuerde de primera mano todas las experiencias, me gusta verlos».

El éxito de Yatra empezó con el lanzamiento de su single Traicionera en 2016: «Ese primer hit fue muy emocionante. Son muchas veces cantando Traicionera. La primera vez que estuve en España cantando fue algo impensable para mí, cruzar el charco para cantar, y que la gente conociera mi música... es algo increíble».

En Mallorca promete mostrar el «show de su vida y darlo todo en el escenario», y declara tener muchas ganas de volver a la isla. «La única vez que fui a Mallorca fue el año pasado para los 40 Music Awards y me lo pasé increíble. Lo que pude ver fue fantástico, me emociona volver y poder conocer Mallorca más a fondo».

Yatra también tiene experiencia como profesor y jurado en la Voz Kids: «Desde la primera vez que hice la Voz Kids en Colombia tuvo mucho sentido para mí, amo la televisión y creo que la Voz Kids es un lugar donde puedo aportar algo a esos niños. Además, trabajar con ellos me sale natural. Me encanta, lo llevo muy bien, son tan especiales los niños de esta temporada, ellos son el programa», subraya sobre la última temporada de este programa en España, del que ha sido coach, y con el que logra una gran complicidad con los pequeños.

Día a día, Yatra retransmite en sus redes sociales la gran importancia que tiene para él la salud mental: «La educación emocional desde pequeños es lo que lleva a la salud mental de una forma que sea más fácil cuando somos grandes. Porque aprender de grande no es tan sencillo como de pequeño, que apenas empiezas a darle indicaciones a tu cerebro, y a crear tu personalidad. Entonces creo que la educación emocional es muy importante para que la educación mental funcione, y las personas puedan ser felices».