Los nietos de ‘Revilo’ recuperan la figura y las obras de este pintor naif de Sóller

Muchos reconocerán en una de las imágenes que acompañan este reportaje la portada de un disco de Antònia Font. Es obra del pintor Joan Oliver Colom, ‘Revilo’, (Oliver al revés), abuelo del músico y compositor Joan Miquel Oliver. Otros nietos del artista solleric han iniciado una búsqueda de sus obras, con la intención de catalogarlas, montar una exposición durante la próxima Fira de Sóller y así reconocer el papel que ocupó este artista de estilo naif.

La publicación del último disco de Antònia Font meses atrás tiene mucho que ver con que comenzase esta búsqueda de obras de ‘Revilo’ (1897-1987). Christian Oliver, nieto del pintor, hacía tiempo que le decía a su primo, Pere Joan Oliver, fotógrafo y colaborador de este diario, que quería reunir y catalogar las obras de su abuelo. Y cuando leyó un escrito en el semanario Sóller, a propósito del regreso musical de Antònia Font, en el que se enlazaba la trayectoria del grupo con la biografía de ‘Revilo’, Christian contactó con el tercer implicado en este proyecto, Pere Andreo, autor de ese artículo.

Andreo, arquitecto y músico, metido en numerosos proyectos culturales, ejerce de entrevistador de los hijos de ‘Revilo’ y ha conseguido que le cuenten cosas que ni a sus propios hijos han explicado. «Hablar del abuelo era un tema tabú», recuerda Christian, el más pequeño de los nietos del pintor. «Por su ideología, que hoy día no encaja, porque era franquista convencido», incide Andreo sobre las razones de ese silencio sobre el artista.

Pintor naif

Lo que pretenden ellos es desligar la ideología del hombre de su obra pictórica y reconocer la importancia de ‘Revilo’ en Sóller. En este punto, Pere Andreo menciona a otros artistas ligados a la Vall, como Cristòfol Pizà ‘Salero’, Juli Ramis y Bernardí Celià, que han sido reconocidos cada uno en su estilo. «Y Revilo pasaría a ocupar un espacio, como heredero de otros pintores naifs», añade.

Joan Oliver Colom era hijo de Pedro Lucas Oliver y Maria Colom, de l’Horta, que emigraron a Pont-à-Mousson, en el nordeste de Francia. Aunque su padres regresaron a Mallorca, ‘Revilo’ siguió viviendo en Francia hasta 1936, cuando se fue a Marruecos, aprovechando el protectorado francés, para hacerse cargo de una finca agrícola, según la información recabada por Andreo, quien remarca que se trata de una biografía «enrevesada», como muchas de esa época. Es en esos años cuando pinta el cuadro utilizado por los Antònia Font en su disco A Rússia. Fue en 1959, en Khouriba, y en él aparece su hijo Michel, el padre de Joan Miquel Oliver. Debido a la independencia de Marruecos respecto a Francia, que se había producido unos años antes, la familia tuvo que irse del país y se instaló en Sóller.

‘Revilo’ tuvo tres hijos y dos hijas, siendo ya algo mayor, por lo que sus nietos lo conocieron con una edad avanzada y no lo recuerdan como una persona especialmente familiar. «Se dedicó a hacer muchas cosas al margen de la familia», señala Pere Andreo.

Pere Joan rememora que su abuelo estuvo metido en negocios y al frente de una tienda de souvenirs en Can Pastilla siendo muy mayor, «hasta que no estuvo hecho polvo, no paró». Mantenía una doble actividad, la de emprendedor y la de artista. «Desde pequeño pintaba y supongo que era su vía de escape», comenta este nieto de ‘Revilo’. Este fotógrafo colabora en la búsqueda de obras de su abuelo, en fotografiarlas y catalogarlas, y está convencido de que muchas familias de Sóller deben de tener pinturas suyas, ya que antes, la Fira era la ocasión en la que se solían comprar cuadros de artistas locales.

Para localizar más obras de su abuelo, Christian ha ido empapelando Sóller con carteles en los que aparece un número de teléfono de contacto (722864425), buscando a quienes puedan tener cuadros o información sobre el pintor. Y con cada llamada recibida, detrás de cada cuadro que localiza, hay una historia o una anécdota... También la tiene el paisaje que sostienen en la foto que encabeza este reportaje. Christian lo encontró en la tienda de un anticuario de su pueblo. Cuando la propietaria se enteró de que un nieto del artista lo quería, se lo regaló. Ahora está colgado en su casa.

Los tres implicados en este proyecto de recuperación de la figura de ‘Revilo’ tienen previsto contactar con herederos de otros pintores coetáneos a Joan Oliver Colom y con los que tuvo relación, por si intercambiaron obras. Saben que era «muy amigo de Castellanas» y que con Miquel Company sí se produjo ese canje de cuadros.

Hasta el momento han localizado medio centenar de pinturas, aquí, en Francia, en Cartagena, y de años dispares, alguna de 1927, otras inacabadas, unas firmadas como ‘Over’ (abreviatiura de Oliver) y sobre las que han deducido que eran cuadros que al autor no le gustó cómo habían quedado...

Con esta búsqueda e investigación sobre ‘Revilo’, han constatado que fue un pintor muy prolífico y de retratos «potentes». «Se ve que en los 70 escupía cuadros», describe Christian sobre esa productividad artística. A lo largo de su trayectoria, también detectan épocas en las que pintaba mejor. «Puede que fuera una elección, un camino artístico», apunta Pere Joan sobre esos cambios en su pintura.

Christian y Pere Joan Oliver y Pere Andreo están llevando esta búsqueda por interés personal, sin ningún tipo de ayuda institucional. Ya han reservado el espacio de Can Dulce para montar la exposición con obras de ‘Revilo’ por las fiestas de Sant Bartomeu del próximo año y prevén realizar un catálogo físico y digital.

«La gente mayor de Sóller se acuerda de él y lo recuerdan como pintor», señala Andreo.