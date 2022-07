El rock de Bryan Adams entusiasma en es Camp de Mar

El conocido músico canadiense Bryan Adams ofreció ayer noche un concierto en el Golf de Andratx, en es Camp de Mar, en la que es una de las pocas actuaciones que dará este rockero en España. Más de 5.000 personas de todas las edades y nacionalidades disfrutaron de su directo en un emplazamiento privilegiado.

Ayer noche, el público pudo conocer los temas del último disco de Bryan Adams, So happy it hurts, su decimoquinto álbum, compuesto a raíz del confinamiento y cuyo single Kick Ass sirvió de comienzo del espectáculo.

El rockero, de 62 años, deleitó a sus incondicionales con algunos de sus clásicos, en los que hizo gala de esa voz rasgada por la que se le conoce mundialmente.

El concierto de Adams en Mallorca estuvo organizado por Legends Vip, que prevé traer a otros artistas internacionales en próximas fechas. Para la actuación de ayer, el campo del Golf de Andratx se transformó en un lujoso recinto con escenario.

El concierto del canadiense forma parte de su gira, que lleva el mismo título que su último disco y que no ha estado exenta de incidentes, ya que se anuló su actuación en Valencia y el pasado 14 de julio, a pocas horas de subir al escenario, se aplazó el concierto que debía dar en Vigo, que se ha programado para mañana.

Legends Vip recordó que Adams es considerado «uno de los músicos de rock más emblemáticos del mundo, ganador de un disco de platino y un Grammy, y cuenta con innumerables galardones y premios», con más de 65 millones de álbumes vendidos y temas tan conocidos como Can’t Stop This Thing We Started, Run to you, (Everything I Do) I Do It For You o Heaven.