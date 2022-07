Morad ha sido detenido de nuevo por los Mossos d'Esquadra este lunes. El rapero de L'Hospitalet de Llobregat ha pasado la noche en comisaría arrestado junto a otras tres personas después de que protagonizaran un encontronazo con la policía catalana y la Policía Local de Cornellà, donde sucedieron los hechos. Los cuatro iban en un coche, que no conducía Morad, que se saltó un semáforo en rojo, motivo por el que los agentes detuvieron el vehículo.

El suceso, que ocurrió de madrugada, acabó con los cuatro integrantes del coche detenidos después de que la situación subiera de tono. Todos ellos han sido puestos en libertad a las 10 horas de este lunes, según explican fuentes conocedoras del caso.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes de la pasada semana (12 de julio) por la noche al rapero de La Florida. Fuentes de su entorno explicaron a El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, que los agentes se personaron en el domicilio de su madre para notificarle la apertura de juicio oral en Tarragona por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir sin haber obtenido nunca el carnet.

En la vivienda no se encontraba el rapero y posteriormente fue identificado cuando viajaba en un vehículo que no conducía. Los agentes le arrestaron y lo llevaron a comisaría de l'Hospitalet de Llobregat. Estuvo unas horas en las dependencias policiales, hasta que a la mañana siguiente se le pudo entregar en mano el documento judicial. El juicio contra él por conducir sin carnet todavía no está señalado.