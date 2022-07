Tras pasar por el Bunkamura Museum of Art de Tokyo y el Aichi Prefectural Museum de Nagoya, la exposición Joan Miró i el Japó llega ahora al Toyama Prefectural Museum of Art and Design, donde podrá contemplarse hasta el próximo 4 de septiembre.

Esta muestra incluye 27 obras de la Col·lecció de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, que se han dejado en préstamo en los citados museos. El director de la Fundació Miró, Francisco Copado, ha viajado estos días a Japón para participar en los actos institucionales y la inauguración de esta muestra en Toyama, en la costa del mar de Japón, al norte de Nagoya. El Toyama Prefectural Museum of Art and Design se encuentra en el Parque de Fugan Unga Kansui, en un nuevo edificio que se inauguró en 2017 y alberga una de las colecciones más importantes del siglo XX en Japón que incluye obras de Picasso, Chagall, Miró, Duchamp, Pollock, Warhol y Francis Bacon.