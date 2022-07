Los premios de la Semana Negra de Gijón dejan un doble podio a los reyes del 'noir'

El jurado del Premio Dashiel Hammett de la Semana Negra de Gijón a la mejor novela del género, tras deliberar "a horas intempestivas e improcedentes", no pudo elegir y decidió galardonar 'ex aequo' a los escritores Nicolás Ferraro y Carlos Bardem por sus novelas 'Ámbar' y 'El asesino inconformista', respectivamente. La informal entrega de premios –"muy poco glamurosa", según reconoció, orgulloso, el director Ángel de la Calle– congregó el viernes a decenas de escritores en los terrenos de Naval Gijón y repartió también estatuillas de 'Rufo' a Bibiana Candia, Marcelo Guerrieri, Marta Prieto y Cristina Rivera Garza, aunque esta última, al igual que Ferraro, no pudieron recogerlo presencialmente. "Este premio es de esos que te da un empujón para que la gente te siga leyendo", agradeció Bardem, que dedicó el premio al finalista Sergio Ramírez, su "maestro".

Guerrieri se hizo con el galardón Celsius 232 a la mejor obra de ciencia ficción por 'Con esta luna', un libro que todavía no se ha editado en España. "He sido finalista de muchos premios, pero perdí en la mayoría", bromeó. El premio 'Espartaco' a la mejor novela histórica se lo llevó Bibiana Candia por el éxito de ventas 'Azucre'. Para ella, la estatuilla es "el cierre perfecto" a la promoción de libro. El 'Rodolfo Walsh' a la mejor obra de no ficción se fue para Rivera Garza por 'El verano invencible de Liliana', dedicado a su hermana, asesinada por su pareja. Y el 'Memorial Silverio Cañada' a la mejor primera novela de género negro se fue para una eufórica Marta Prieto, que recogió su 'Rufo' entre vítores. "A mí esto no me gusta, porque siempre se quedan cuatro tristes por uno alegre", bromeó De la Calle: "Pero los que no habéis ganado no olvidéis esto: si no hay justicia en nada, ¿por qué iba haberlo en la literatura?".

Una "sátira cruel" sobre los corruptos

En 'El asesino inconformista', Carlos Bardem dice hacer una "sátira cruel" sobre la corrupción, sobre esas "convenientes muertes", esa gente "tan bien suicidada" que fallece justo cuando se ve involucrada en una causa judicial contra algún político y está a punto de declarar ante el juez. Bardem, que asegura no considerarse un autor del género negro, tira de humor amargo en esta novela y pone de protagonista a un imaginario sicario responsable de estas muertes. Pero también invita a la reflexión. "Cuando presento mi libro y digo que va sobre un asesino de políticos corruptos, a la gente se le pone una sonrisa en la boca, tenemos que pensar por qué", señaló el autor, que agregó: "En este país hay cloacas mediáticas, políticas y judiciales que impiden que avancemos hacia una sociedad más justa".

'Ámbar', un retrato 'noir' con ojos de niña

Nicolás Ferraro no pudo acudir a la Semana Negra, pero cuando el jurado falló su premio compartido con Carlos Bardem, hasta los finalistas que concurrían contra él al premio se pusieron a aplaudir. El galardón premia 'Ámbar', una exitosa novela que toma como protagonista a una adolescente que sueña con lo que sueñan las adolescentes –marcharse a otra ciudad, teñirse el pelo, ser normal– y que se siente atrapada por un padre violento que la obliga a estar siempre huyendo de algo o de alguien. El autor envió un vídeo en agradecimiento, explicando que el galardón le hacía "mucha ilusión" y que le gustaría haber podido viajar a España desde su Argentina natal. El galardón principal de la Semana Negra, además, pone el broche de oro a una novela que, reconoce, rondaba su cabeza desde hace años.

Historia para saldar deudas

Más de 1.700 jóvenes gallegos que habían emigrado a Cuba en 1853 con la promesa de un buen trabajo y una vida estable acabaron esclavizados en campos de plantación de azúcar, y para Bibiana Candia esta historia "no estaba oculta", pero sí algo olvidada. "Cuando estaba escribiendo la novela, sola en Berlín, pensé que no le iba a interesar a nadie. Estoy aquí gracias a los lectores", agradeció la gallega.

Un relato de soledad y furia

En 'Con esta luna', Marcelo Guerrieri habla de "las tensiones de lo opuesto" y las grietas que surgen en una sociedad "tan polarizada" como la de hoy. Su protagonista en un taxista solitario que se ve obligado a investigar un asesinato, el de uno de sus compañeros, mientras Argentina se ve sacudida por revueltas de agricultores y tensión generalizada. Guerrieri anunció que pronto publicará una novela fantástica.

Cómo entender a un asesino

Marta Prieto toma como base el asesinato de la política Isabel Carrasco para intentar plasmar en 'La ilustrísima' qué puede llevar a una persona a matar a otra y cómo reacciona la sociedad. "Con este asesinato hubo quién dijo que veía cierta justicia poética", recordó la escritora. "Los hechos de la novela son totalmente inventados, solo me interesaba entender los motivos que pudo haber detrás", señaló.

Justicia para Liliana

"El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana, fue víctima de un feminicidio". Así presenta Cristina Rivera Garza su novela premiada por la Semana Negra, 'El invencible verano de Liliana'. La autora no pudo acudir a Gijón para recoger su premio, pero envió un vídeo a la organización para agradecerlo y explicó que espera que el galardón ayude a "llamar la atención sobre esta tragedia de nuestro tiempo", la violencia de género.