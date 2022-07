El amor imposible entre Dido y Eneas

Tiene una de las muertes escénicas más hermosas de la historia de la ópera, pues ese Lamento de Dido, previo a su fin, es de una enorme belleza. Junto a la muerte de Isolda, el Lamento de Dido está entre lo más sublime del canto de todos los tiempos.

Pues bien, ese final trágico por amor, junto a toda la historia que escribió Henry Purcell en el barroco inglés a partir del Canto IV de la Eneida de Virgilio, podrá verse y escucharse a partir de hoy y durante tres sesiones en el patio de Can Vivot, de la calle Zavellá de Palma.

Será Studium Aureum el grupo encargado de ofrecer de nuevo una representación de ese título emblemático, al que ya se ha acercado en otras ocasiones, hace algunos años.

Carles Ponsetí será el director musical del proyecto: «Si bien para Studium es la tercera aproximación a esa ópera, para mí es la cuarta vez que como director me acerco a Dido & Eneas de Purcell, con un espacio de tiempo de poco más de veinte años entre la primera y la de ahora. Entre ambas he podido forjar una visión de la partitura, ya que la he afrontado desde diversos ángulos y maneras: la historicista, la más ecléctica y ahora otra nueva en la que pretendo profundizar en el carácter de los dos protagonistas, en sus relaciones, en su pasión, sus limitaciones, su lucha y finalmente, su decepción».

Y es que en Dido & Eneas, encontramos lecturas entre líneas, incluso alegorías a personajes y situaciones del siglo XVII, con la introducción de personajes, como la hechicera, que no aparecen en la Eneida, pero que sí ayudan a dar cierto carácter mágico a ese amor imposible.

«El tema de las brujas», puntualiza Ponsetí, «conlleva una serie de dificultades por su transcendencia, pero también cierta frivolidad, ya que esos seres mágicos son, en el fondo, una concesión barroca, una manera de agradar a la moda escénica de la época, así que hemos transformado esos aspectos de brujería en sinónimos de maldad, en maneras de manifestar el mal. Una metáfora de nuestro tiempo, en el que las redes sociales nos afectan sin dar la cara, con propósitos no muy lícitos, más próximos a establecer y dirigir el poder en una sociedad cada vez más esclavizada y vendida a los intereses económicos».

Por otra parte, para Ponsetí, los dos amantes «encuentran en la música una dimensión apropiada para iniciar un viaje que va de la frustración a la impotencia, un viaje sin límites».

De Dido & Eneas no existen partituras originales de Purcell, las que se utilizan son copias hechas a partir de mediados del siglo XVIII en las que la música del Prólogo y de otras escenas se ha perdido o ha llegado incompleta. Aunque, eso sí, se publicaron por separado de la partitura original algunas arias y fragmentos que han ayudado a la recomposición. Entre esas arias está el ya citado Lamento de Dido cuyo título real es When I am laid in earth.

Según Carles Ponsetí, «toda la música de esa ópera es excelente, viva, poseedora de una gran fuerza dramática, pero al mismo tiempo es moderna, sobre todo por la manera de afrontar los textos y resolver las tensiones que contienen».

La propuesta que estos tres días propone Studium Aureum remarca esos aspectos, escénicos y musicales, combinando la música y la arquitectura del lugar, Can Vivot, como si fueran una sola forma del arte, de tal manera que se intentará, con ello, comunicar las emociones y los sentimientos.

Todo eso, enmarcado por una escenografía firmada por Rafel Lladó, el artista mallorquín que ya había tratado el tema anteriormente.