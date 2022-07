Máximas figuras para las corridas de Palma en agosto

Morante, El Juli y Cayetano, con toros de Zalduendo, y El Fandi, Manzanares y Roca Rey, con astados de Luis Algarra, componen sendas combinaciones, respectivamente, de unos festejos, los del Coliseo Balear, que están programados para las 21.30 horas, los días 4 y 5 de agosto.

La organización de ambos festejos correrá un año más a cargo de la empresa Funciones Taurinas.

Sin lugar a dudas, los espadas anunciados son, actualmente, lo más destacado y relumbrante del escalafón superior.

A excepción del arrollador Roca Rey, que hará su presentación en la capital balear, el resto de diestros son archiconocidos por su asiduidad a las nocturnas palmesanas.

Morante es, a día de hoy, quien encabeza el escalafón superior. Cuando aterrice en agosto en Palma habrá superado el medio centenar de corridas en el año en que se cumplen 25 de su alternativa. El Juli atraviesa, a pesar de su madurez y veteranía, un buen momento tras su paso por San Isidro donde, de no ser por el fallo con los aceros, hubiera obtenido dos rotundos triunfos abriendo la Puerta Grande de Las Ventas hasta en dos ocasiones. Cayetano, sin embargo, se ha visto obligado a cancelar varios de sus compromisos del mes de junio debido a una fractura en la clavícula izquierda que arrastra desde el mes de enero. Se espera que no cause baja en su compromiso con la afición mallorquina el 4 de agosto.

Quien siempre ha mantenido una regularidad a lo largo de su trayectoria es El Fandi. Continúa igual. Sin altibajos. Sin molestar en carteles, ni en ferias, va sumando fechas.

Por su parte, Manzanares está teniendo una temporada más irregular y atípica que años atrás. Sus reiterados fallos a espadas en varias fechas y ferias determinantes han impedido que el alicantino hubiera obtenido triunfos más apoteósicos.

Con respecto a las ganaderías anunciadas para estas dos corridas ha sorprendido la ausencia de los toros de García Jiménez, ganadería propiedad de los propios empresarios del Coliseo y, también frecuentes en las combinaciones de los carteles de Palma. En su lugar, para los días 4 y 5 de agosto, vienen anunciados sendos encierros. El día 4 se correrán astados de la ganadería sevillana de Luis Algarra y el viernes 5, los extremeños de Zalduendo. Ambas ganaderías de las que se esperaban mejores resultados en esta primera mitad de la temporada.

Ya están a la venta los abonos para estos dos espectáculos que se pueden adquirir desde los 90€ hasta los 234€ en la web www.coliseobalear.com Una web verdaderamente renovada, actualizada y ágil.